Malmö Redhawks tappade stjärnbacken Lassi Thomson till NHL.

Men SHL-klubben håller fortfarande dörren öppen för finländaren.

– Vi har kontakt regelbundet, säger sportchef Oscar Alsenfelt till Sydsvenskan.

Oscar Alsenfelt håller kontakten med Lassi Thomson. Foto: Bildbyrån

I somras stod det klart att Malmö Redhawks tappar stjärnbacken Lassi Thomson precis innan deadline för övergångar från SHL till NHL. Finländaren skrev på för Ottawa Senators i sista stund och lämnade därmed Malmö trots kontrakt.

Sedan flytten till Nordamerika har Thomson däremot inte fått spela någonting i NHL. I stället har det enbart blivit AHL-spel där backen blott har noterats för 3+1 på tolv matcher så här långt. Thomson har däremot fortsatt ett gällande SHL-avtal med Malmö för årets säsong och ifall han av någon anledning skulle vilja bryta NHL-kontraktet skulle han bara kunna spela i Malmö vid en återkomst till Europa.

– Man får komma ihåg att det här är Lassis sista NHL-chans. Och hans dröm är att få spela i NHL och har fullt fokus på det. Han vill inte ge upp den drömmen för tidigt. Men vi har en dialog, säger Malmös sportchef Oscar Alsenfelt till Sydsvenskan.

Malmö öppnar för Lassi Thomson

Även om Lassi Thomson inte skulle återvända till Malmö den här säsongen håller SHL-klubben dörren öppen för en möjlig återkomst till nästa säsong, 2026/27, om han skulle vilja lämna Nordamerika för spel i Europa igen.

– Vi vet att det skulle kunna hända. I nuläget är det inte jättetroligt. Men vi trodde inte heller att det var troligt att han skulle dra. Hans insatser har väl varit blandade i AHL. Vi har sett ett oändligt antal spelare som trott att de skulle få chansen i NHL, men inte har fått den. Vi har kontakt regelbundet, säger Oscar Alsenfelt.

Lassi Thomson gjorde succé i Malmö förra säsongen med 17 mål och 29 poäng på 50 matcher i grundserien samt 3+1 på åtta slutspelsmatcher. Thomson vann därmed backarnas skytteliga i SHL Efter succén fick 25-åringen också debutera i Finlands landslag. Tidigare i sin karriär har Thomson spelat 18 NHL-matcher för Ottawa Senators.

