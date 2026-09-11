Brian O'Neill.
Brian O'Neill.
Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån
SHL

Osäker status på stjärnan inför SHL-premiären

Publicerad 11 september 2026 08:56
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
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Om drygt en vecka inleder Luleå SHL-säsongen med premiärmatch mot Rögle. Då är det fortfarande osäkert om stjärncentern Brian O'Neill kan spela.
– Jag har ingen aning om han spelar då, säger tränaren Dennis Hall till Aftonbladet.

Brian O'Neill.
Brian O'Neill.
Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Brian O'Neill har dragits med skadebekymmer under försäsongen och missat samtliga Luleås träningsmatcher. När laget spelade genrep mot Brynäs under torsdagen saknades den amerikanske stjärncentern på nytt – och med en dryg vecka kvar till SHL-premiären mot Rögle är stjärnans status fortfarande osäker.

 – Jag har ingen aning om han spelar då, säger Luleås tränare Dennis Hall till Aftonbladet.

Uppges vara en mjukdelsskada

Enligt Aftonbladets uppgifter är det en mjukdelsskada på överkroppen som håller 38-årige O'Neill borta från spel. Skadan ska ha uppstått på ett av försäsongens inledande ispass för drygt en månad sedan. Enligt Dennis Hall betraktar man skadan som dag till dag.

– Jag känner så här att… Det gäller att som tränare fokusera på det man kan påverka, gubbarna man har. Är han med så är det kanon, är han inte med så får vi hantera det, säger Hall.

Brian O'Neill gör sin tredje säsong i Luleå efter att ha anslutit till klubben från schweiziska Zug 2024. Förra säsongen producerade veteranen 36 poäng (11+25) på 50 matcher, vilket gjorde honom till den poängbästa spelaren i Luleå. 38-åringen har kontrakt med Luleå fram till våren 2028.

Source: Brian O'Neill @ Elite Prospects

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