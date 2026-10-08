Oroväckande bilderna för Djurgården

Nils Åman klev av efter en smäll i första bytet. Foto: Bildbyrån/TV4

Djurgårdens IF Hockey har inlett säsongen tungt och under torsdagskvällen är man på jakt efter viktiga poäng hemma mot Örebro Hockey, som kommer till matchen med två raka förluster.

Men bara minuten in i matchen så kom oroväckande bilder för Djurgården. Stjärncentern Nils Åman fick en tackling av Örebros Milton Oscarson i eget sarghörn. Smällen såg ut att träffa olyckligt för Åman som grimaserade när han åkte till båset.

Han gjorde sedan ett par byten innan han lämnade bänken och vandrade in i omklädningsrummet, och syntes inte till under resten av den första perioden. Istället klev Marcus Krüger in i hans ställe mellan Joe Snively och Oliver Wahlström.

Djurgården fick dock en bra avslutning på perioden när Jacob Josefson gav hemmalaget ledningen med 1-0.

Matchen pågår!