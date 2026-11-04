SHL

Oron: Saknades på träningen

Publicerad 04 november 2026 20:14
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

Skellefteås Strauss Mann saknades på onsdagens träning på grund av en smäll under tisdagen.

Strauss Mann saknades på onsdagens träning. Foto: Bildbyrån
Strauss Mann saknades på onsdagens träning. Foto: Bildbyrån

Strauss Mann har blivit Skellefteå AIKs förstaval mellan stolparna i Linus Söderströms skadefrånvaro i inledningen av säsongen. Amerikanen har också inlett starkt med en räddningsprocent på dryga 90,2. 

Under onsdagen kom dock ett oroande besked kring de regerande mästarnas målvakt.

Straus Mann saknades på träningen 

Burväktaren fanns inte med under onsdagens ispass. Inledningsvis var det oklart varför målvakten saknades, men sedan kom en uppdatering.

– Jo, det var en smäll på träning. Så just nu är det uppföljning dagligen som gäller, skriver lagläkaren Karin Granberg till Norran. 

Det således oklart hur status är på Strauss Mann. Skellefteås nästa match spelas på tisdag mot Rögle BK i CHL, innan man möter Brynäs IF  i SHL nästa torsdag. 

Source: Strauss Mann @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Skellefteå AIKStrauss Mann