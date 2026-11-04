Oron: Saknades på träningen

Strauss Mann saknades på onsdagens träning. Foto: Bildbyrån

Strauss Mann har blivit Skellefteå AIKs förstaval mellan stolparna i Linus Söderströms skadefrånvaro i inledningen av säsongen. Amerikanen har också inlett starkt med en räddningsprocent på dryga 90,2.

Under onsdagen kom dock ett oroande besked kring de regerande mästarnas målvakt.

Straus Mann saknades på träningen

Burväktaren fanns inte med under onsdagens ispass. Inledningsvis var det oklart varför målvakten saknades, men sedan kom en uppdatering.

– Jo, det var en smäll på träning. Så just nu är det uppföljning dagligen som gäller, skriver lagläkaren Karin Granberg till Norran.

Det således oklart hur status är på Strauss Mann. Skellefteås nästa match spelas på tisdag mot Rögle BK i CHL, innan man möter Brynäs IF i SHL nästa torsdag.