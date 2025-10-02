Örebros smäll – kollapsar efter matchstraffet

Örebro fick en lysande start – och tog ledningen efter drygt fem minuter.

Men allt som krävdes för att vända på det var en armbåge från Christopher Mastomäki – och matchstraffet förändrade allt.

Efter en period leder Malmö mot Örebro med 3–1.

Mastomäki fick lämna spelplanen efter armbågen mot Filip Björkman.

Foto: Bildbyrån och skärmdump från TV4

Örebro fick en lysande start på matchen borta mot Malmö. Redan efter 5.12 gjorde Milton Oscarson 1–0 till bortalaget. Men sex minuter senare skulle matchbilden förändras kraftigt.

Ett Örebro som verkar sakna självförtroende åkte då på en femminutersutvisning man inte kunde hantera. Det följde en armbågstackling från Christopher Mastomäki mot Malmös Filip Björkman.

Vände på fem minuter

I den efterföljande utvisningen gjorde Malmö mål två gånger om. Först genom Lauri Pajuniemi och sen genom Linus Öberg, som båda är superheta just nu.

Bara minuten efter ledningsmålet gjorde sedan Thomas Berg Paulsen 3–1. Därmed gick Malmö till pausvila med en bekväm ledning – trots den tunga starten på matchen. Det var bara fem minuter mellan de tre målen.

I den andra perioden spelade Örebro upp sig rejält och kunde reducera genom David Quenneville till 3–2.

Matchen pågår – texten uppdateras..