Profilerna går in med pengar i Örebro: ”Betydande belopp”

Örebro Hockey får utökad spelarbudget. Ett flertal av lokala profiler går in med pengar i klubben.

– Några namn som hjälper och stöder oss ekonomiskt, säger klubbens vd Andreas Westlund till Nerikes Allehanda.

Örebro Hockey får utökad spelarbudget. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

En gäng Örebro-profiler går in med pengar till föreningen. Detta står klart efter att man under tisdagen presenterat en ny satsning i form av en investeringsgrupp.

Vad innebär då detta för herrlaget? Jo, att Örebro Hockey får en ökad spelarbudget.

– Det jag kan säga är att vi går ut med några namn som hjälper och stöder oss ekonomiskt med betydande belopp, vilket gör att vi kan öka vår spelarbudget, säger Andreas Westlund, klubbens vd, till Nerikes Allehanda.

Några belopp vill han dock inte gå in på.

– Vi vill ju inte gå ut med några pengar och så med respekt för de här personerna, men för oss gör det skillnad. Det gör att vi kan försöka höja vår ambition och vara med och tävla lite mer.

”Tunga namn som vill hockeyn väl”

I gruppen som går in med pengar hittar vi bland annat Per Johan Behrn, Johan Görtz och Curt Gruvaeus. Satsningen i sig är ny, men delar av gruppen har funnits sedan tidigare.

– Det är ju tunga namn som vill hockeyn väl och även Örebro som stad. Vi är jätteglada att få med dem. Kan vi spela bra hockey i Behrn arean så är det klart att det är attraktivt också för staden, säger vd:n.

Westlund tydliggör också att profilerna inte har någon påverkan när det kommer till vad pengarna ska användas till, utan att det är sportchefs-duon Henrik Löwdahl och Tony Mårtensson som sköter lagbygget.