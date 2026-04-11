Tydliga svaret från Örebro: ”Ingen dialog”

JVM-hjälten Liam Danielsson har kopplats ihop med Timrå IK inför nästa säsong. Nu svarar Örebros sportchef Henrik Löwdahl.

– Vi räknar med att Liam spelar här, och inget annat, säger han till Sundsvalls Tidning.

Liam Danielsson ser inte ut att hamna i Timrå – trots uppgifterna.

Trots fin produktion både i Hockeyallsvenskan och under JVM har Liam Danielsson inte riktigt kunnat etablera sig i Örebro. Därmed har rykten börjat florera om huruvida 19-årige guldhjälten kan flytta på sig – trots ett kontrakt över 2026/27.

I slutet av mars rapporterade Expressen om just detta, och nämnde att Timrå IK aviserat intresse. Nu svarar Örebro-sportchefen Henrik Löwdahl.

– Jag har inte hört något och jag har ingen dialog med Timrå, säger Löwdahl till Sundsvalls Tidning under fredagen och fortsätter.

– Det är som med alla yngre spelare att det är svårt att veta exakt var man är kommande säsong. Men absolut, Liam ingår fullt ut i våra planer, så det får han bevisa för oss alla.

I och med det gällande avtalet ligger det hela även i Örebros händer, så ett nej är ett nej.

Liam Danielsson var en av U20-seriens främsta poängspelare under 2024/25, samtidigt som han var ombytt i SHL vid 27 tillfällen. Därifrån blev det ett lån till Almtuna med lyckat utfall. Inte minst i form av JVM-uttagningen och guldet som följde i Minnesota. Löftet från Gävle och Strömsbro har inte tingats av någon NHL-klubb i en draft.

