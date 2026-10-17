Örebro blir det första laget att besegra Rögle i Ängelholm.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Örebro knep alla tre poängen borta mot Rögle i Catena Arena efter en stark vändning och en storspelande Jonas Arntzen i målet. Matchen slutade 1–2 inför 6 310 åskådare.

Det var annars hemmalaget Rögle som kopplade greppet i den första perioden. I spel fem mot fyra kunde Dennis Everberg skicka in sitt fjärde mål för säsongen efter 09.48, assisterad av Karson Kuhlman och Daniel Zaar.

I den andra perioden svängde matchen. Efter att Everberg drabbats av en utvisning utnyttjade Örebro sitt numerära överläge. Wojciech Stachowiak slog till halvvägs in i perioden och kvitterade till 1–1 efter förarbete från Milton Oscarson och Lucas Stockselius.

Bara 41 sekunder in i den tredje perioden kom också avgörandet. Kalle Kossila satte 1–2 för Örebro, framspelad av William Wikman och Linus Arnesson. Rögle tryckte på desperat för en kvittering och vann skottstatistiken i matchen med hela 33–17, men Jonas Arntzen storspelade i Örebromålet och spikade igen med 32 räddningar.

Matchfakta Rögle – Örebro

Rögle BK – Örebro HK 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (09.48) Dennis Everberg (Karson Kuhlman, Daniel Zaar)

Andra perioden: 1–1 (29.54) Wojciech Stachowiak (Milton Oscarson, Lucas Stockselius)

Tredje perioden: 1–2 (40.41) Kalle Kossila (William Wikman, Linus Arnesson)

Skott: 33–17 (8–8, 13–6, 12–3)

Utvisningar: RBK: 2x2 min. ÖHK: 5x2 min.

Publik: 6 310 (Catena Arena)