Örebro får klara sig utan Sampo Ranta igen. Finländaren har åkt på en ny skada och är nu borta tillsvidare, meddelar klubben.

Sampo Ranta får hjälp av isen efter ishockeymatchen i SHL mellan Linköping och Örebro den 30 december 2025 i Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Sampo Ranta har haft en tuff första säsong i Närke. Forwarden värvades med förväntningen att vara en offensiv spets. Han har däremot haft en skadefylld höst och på 15 matcher har det endast blivit sex poäng. I den sista matchen för 2025 drog han också på sig en ny skada.

Och nu står det klart att 25-åringen kommer att vara borta på obestämd tid.

— Sampo Ranta har ådragit sig en underkroppsskada som kommer hålla honom borta från spel tillsvidare. Skadan som uppstod i matchen mot Linköping har inget med hans tidigare skada att göra, säger Sam Masih, rehabansvarig.

Sampo Ranta har kontrakt med Örebro även över den kommande säsongen. Det återstår nu att se hur mycket mer av den här säsongen han kommer att missa.

