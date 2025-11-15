”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

5–15 i skott, 0–3 på resultattavlan och burop från läktaren. Efter denna mardrömsstart mot Malmö sade Örebros Gustav Backström ifrån.

– Vi spelar alldeles för långsamt, står och tittar på istället för att hjälpa varandra, säger assisterande kaptenen i TV4.

Gustav Backström i TV4. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström och TV4 (skärmdump).

Malmö har kommit igång ordentligt och flyger upp i SHL-tabellen. Idag, lördag, var det Örebro som fick smaka på de starka formen.

Redan efter 15 minuters spel tvingades Örebro och Niklas Eriksson ta en time out. Detta med 0–3 på tavlan. Fem minuter senare kom följande ord från hans irriterade assisterande kapten, Gustav Backström.

– Att vi har 40 minuter kvar att ändra den här matchbilden på… (är det positiva) vi spelar alldeles för långsamt, står och tittar på istället för att hjälpa varandra och är jävligt passiva. Det måste till en riktig scenförändring här i andra, säger backen i TV4.

Backström fortsätter sedan om vad som sades i time outen.

– Nu får det räcka, nu måste vi kunna bryta det här mönstret. Det ser alldeles för dåligt ut. Det känns som att vi står och tittar på, som sagt. De flyger förbi oss. Det var det vi sa.

Carl Persson, Robin Salo var målskyttarna i första perioden, men det som oroade ännu mer var att skotten även slutade hela 15–5 till Malmö.

– Vi vet att de kommer hårt och gärna går med tre man framåt. Snabbare med puck, snabbare ner och hjälpa varandra, visa oss, och vilja ha pucken framförallt, fortsätter Backström om vad hans Örebro behöver göra.

Texten uppdateras! Matchen pågår.