Därför är talangen tillbaka i SHL

18-årige Theodor Hallquisth lånades ut från Örebro till Troja-Ljungby, nu är han tillbaka i Örebro.

– Då tyckte vi det var naturligt och bättre att han är här och spelar, huvudtränaren Niklas Eriksson till Nerikes Allehanda.

Theodor Hallquisth tillbaka i Örebro.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Juniorbacken Theodor Hallquisth var tillbaka på träning med Örebro under onsdagen. Tidigare har Hallquisth lånats ut till Troja-Ljungby, där han gjort 3 poäng (0+3) på 28 matcher i den hockeyallsvenska ligan. Om backen kommer att spela med herrlaget eller med juniorerna är ännu inte bestämt.

– Han kommer att spela med oss eller juniorerna, vi får se lite. Han är ju med som åttonde back nu. Juniorerna har match fredag och lördag. Spelar han inte med oss så spelar han där. Sedan åker han iväg med Juniorkronorna, säger Eriksson till Nerikes Allehanda.

Under träningen var även Juuso Vainio tillbaka som förväntas spela mot HV71, däremot saknas fortfarande Teemu Turunen och Sampo Ranta som fortfarande är skadade. Enligt Eriksson kan både Turunen och Ranta vara aktuella till nästa vecka.

Därför är 18-åringen tillbaka

På torsdag väntar en hemmamatch för Örebro när HV71 kommer på besök. Just nu skiljer det sex poäng lagen emellan, där Örebro är placerade på en elfte plats, medan HV71 ligger sist och kämpar för att undvika negativt kval. Det återstår att de ifall Hallquisth finns med på laguppställningen i morgondagens match.

– Han fick lite mindre istid i Troja, då tyckte vi det var naturligt och bättre att han är här och spelar. Får han inte spela med A-laget så får han spela bra matcher med juniorerna innan han åker på landslag. Det är ganska naturligt, säger huvudtränaren till Nerikes Allehanda.

Source: Theodor Hallquisth @ Elite Prospects