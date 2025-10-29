Milton Oscarson anslöt till Örebros U16 år 2017 och har varit kvar i klubben sedan dess – nu står det klar att 22-åringen fortsätter i klubben fram tills minst 2029.

– Han kommer vara en viktig spelare för oss under många år, säger sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Milton Oscarson. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån.

Milton Oscarson har spelat majoriteten av sin karriär i Örebro – och nu står det klart att 22-åringen blir kvar i klubben ytterligare några år. Örebro har nämligen valt att förlänga kontraktet med forwarden fram till 2029.

– Milton har gjort hela resan via vår verksamhet och han har verkligen visat att hårt arbete lönar sig. Det är lätt att glömma att Milton bara är 22 år, han kommer vara en viktig spelare för oss under många år och det känns så klart lite extra kul att han är fostrad i närområdet. Vi ser fram emot att fortsätta följa Miltons utveckling i Örebrotröjan, säger sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Forwarden gjorde sin A-lagsdebut 2022 och har sedan dess spelat 191 matcher för klubben. 22-åringen har noterats för 29 poäng (12+17) under sin SHL-karriär.

Source: Milton Oscarson @ Elite Prospects