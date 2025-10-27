Linus Arnesson kom till Örebro från AHL första gången 2017 och har gjort över 200 matcher för klubben. Nu står det klart att 31-åringen blir kvar i klubben i minst två år till.

– Vi gillar vad Linus står för både på och vid sidan av isen, säger sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Linus Arnesson blir kvar i Örebro fram till 2028. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Örebro säkrar en viktigt pjäs på backsidan fram till 2028 – klubben förlänger med 31-åriga Linus Arnesson.

Den Djurgårdsfostrade backen gjorde sin första sejour i Örebro mellan 2017 och 2019, för att sedan fortsätta sin karriär i Färjestad och Djurgården. Inför säsongen 23/24 återvände försvararen till Örebro och har sedan dess representerat närkingarna. Nu står det klart att Arnesson fortsätter i Örebro fram till minst säsongen 27/28.

– Linus har haft en stark inledning på säsongen och vi är väldigt glada att kunna behålla honom i minst två år till. Linus har under de senaste säsongerna utvecklats till en viktig kugge i vår backsättning. Vi gillar vad Linus står för både på och vid sidan av isen och ser nu fram emot att fortsätta arbeta tillsammans, säger sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

31-åringen har gjort 63 poäng (15+48) på 385 matcher i SHL, 18 poäng (3+15) på 118 matcher i Hockeyallsvenskan och 10 poäng (1+9) på 79 matcher i AHL.

Source: Linus Arnesson @ Elite Prospects