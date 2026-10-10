Karlkvist hjälte - avgjorde för Örebro

Det blev en het öppning på matchen där Wojciech Stachowiak först gav Örebro Hockey ledningen, men sedan drog på sig hela åtta utvisningsminuter under perioden. Växjö Lakers utnyttjade ett av överlägena när Olivier Nadeau kvitterade till 1–1. Den andra perioden präglades av tufft spel och flera Växjö-utvisningar, men förblev mållös.

Målen kom i stället i den tredje perioden. Glenn Gustafsson gav återigen Örebro ledningen tidigt i akten, men blott 19 sekunder senare svarade Joel Persson med en snabb kvittering till 2–2 för Växjö.

Hemmalaget drog dock det längsta strået. Med drygt fem minuter kvar sköt stjärnan Patrik Karlkvist matchavgörande 3–2, framspelad av William Wikman och David Quenneville. I slutskedet chansade Växjö med tom bur, vilket tillät Milton Oscarson att spika slutresultatet till 4–2 med 35 sekunder kvar på klockan.

Matchfakta

Örebro HK – Växjö Lakers HC 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

Första perioden: 1–0 (04.02) Wojciech Stachowiak (Max Verronneau, David Quenneville) 1–1 (07.43) Olivier Nadeau (Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes) PP1

Andra perioden: -

Tredje perioden: 2–1 (42.09) Glenn Gustafsson (Liam Danielsson) 2–2 (42.28) Joel Persson (Brian Cooper, Kalle Kratz) 3–2 (54.25) Patrik Karlkvist (William Wikman, David Quenneville) 4–2 (59.25) Milton Oscarson (utan assisterande) ENG

Skott: 33–17 (7–8, 16–6, 10–3)

Utvisningar: ÖHK: 4x2 min. VÄX: 3x2 min.

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