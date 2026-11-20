Petra Nieminen är klar för PWHL-mästarna.

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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

En av damhockeyns främsta målskyttar har äntligen satt pennan mot papperet.

På fredagen meddelade Montreal Victoire att laget har skrivit ett tvåårskontrakt med forwarden Petra Nieminen, ett avtal som sträcker sig över säsongen 2027/28.

Victoire valde Nieminen i den första rundan, som tolfte spelare totalt, i PWHL-draften 2026. Det var första gången som den finländska stjärnan anmälde sitt intresse för att ansluta till ligan.

I ett uttalande uttryckte Nieminen sin entusiasm över att få ansluta till ett av de bästa lagen i PWHL:s unga historia:

”Jag ser fram emot att kliva ut på isen med mina nya lagkamrater, så att vi kan sätta igång med jobbet och göra oss redo för den kommande säsongen,” sade Nieminen. ”Jag är exalterad över att få dra på mig Victoire-tröjan och spela inför en så elektrisk publik.”

Nieminen blir ett välkommet tillskott till ett Victoire som kommer direkt från att ha vunnit klubbens första Walter Cup. Även om Marie-Philip Poulin väntas missa merparten av säsongen under sin rehabilitering efter en operation, har general managern Danièle Sauvageau fyllt truppen med spetskompetens i form av spelare som Nieminen, Jessie Eldridge och Emma Maltais.

Petra Nieminen klar för Montréal Victoire

Nieminen kommer till ligan efter att ha etablerat sig som en av de främsta europeiska spelarna inom damhockeyn. Tammerfors-tjejen vann SDHL:s skytteliga under tre av de fyra senaste säsongerna och ledde ett starkt Luleå Hockey Dam genom att vinna poängligan två år i rad. 27-åringen har noterats för minst 20 mål och 45 poäng under var och en av de sju senaste säsongerna, och nådde hela 55 poäng både 2019/20 och 2021/22. Hennes spel har lett Luleå till fem SM-guld, varav det senaste bärgades 2024.

Det råder heller inget tvivel om att Nieminen tillhör de mest meriterade spelarna på den internationella scenen. Som en fast punkt i det finländska landslaget sedan säsongen 2015/16 har hon hjälpt sitt land att vinna fyra VM-brons, två OS-brons, samt det kontroversiella VM-silvret på hemmaplan 2019.

Victoire inleder säsongen 2026/27 den 5 december, då de hissar sin mästerskapsfana i taket innan de tar emot expansionslaget Hamilton Havoc.