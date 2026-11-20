Andreas Johansson och Emil Georgsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist & TV4.

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Det var under dagen som Andreas Johansson bröt tystnaden och öppnade upp om uppbrottet med Södertälje SK för Hockeysverige.se. I den intervjun riktade han stark kritik mot ledningen i klubben och kallade även relationen med sportchefen Emil Georgsson för "frostig".

– Frostig och jag är inte förvånad att det här hände. Jag är tacksam över att Emil tog in mig från början, sa "AJ" då.

Inför matchen mellan Södertälje och AIK svarade Georgsson på uttalandet.

– Ja, jag läste det också. Det är ingenting jag har uppfattat. Jag tycker att vi har jobbat på bra i ett och ett halvt år. Det var ett tufft år i fjol och det vänder liksom inte från en 13:e plats till en semifinal om man inte kan jobba tajt tillsammans. Så jag har stor respekt för Andreas och hans arbete för klubben, jag vet att han har drivit på och haft ett jäkla engagemang till sista timmen. Så jag vill inte uppfatta relationen så, vi har stått med varandra i ur och skur under de här åren, säger sportchefen till TV4.

Emil Georgsson om Andreas Johanssons uttalande

Sportchefen vill inte svara på kritiken mot ledningen eller turerna runt Johan Magnusson och Panghus. I intervjun med Hockeysverige var Andreas Johansson inte minst kritisk mot kommunikationen mellan ordförande, klubbdirektör, sportchef och huvudtränare.

Där den tidigare SSK-coachen menar att personer i styrelsen la sig i det sportsliga.

– Det får stå för honom. Jag tänker inte uttala mig här utan det är något vi i sådana fall löser internt om det är så. Det får stå för honom och jag vill inte ha någon pajkastning. Det här är en del av businessen och det här kan hända. I fjol valde vi att ta bort ett par spelare istället, nu valde vi den här vägen istället, säger Emil Georgsson.

Det återstår nu att se om Södertälje kommer att plocka in någon ny tränare. För nu är det Nicklas Grossmann och Fredric Andersson som leder laget. Den hittills enda matchen utan "AJ" slutade med en seger för SSK när de i onsdags besegrade nästjumbon Vimmerby med 4–1.

Huruvida de kommer att jobba vidare med den duon eller ta in någon utifrån återstår att se.

– Det som är sagt är att de leder styrkorna tills vidare så får vi se med tiden om vi kommer plocka in någon mer. Om det blir internt eller externt får vi se med tiden.

Södertälje ligger femma i Hockeyallsvenskan inför kvällens möte med AIK Hockey i ett fullsatt Hovet.