Henrik Tömmernes, 35, har gjort nästan 400 matcher för Frölunda och nådde nyligen milstolpen 200 poäng. Nu öppnar sportchef Fredrik Sjöström för en fortsättning med den rutinerade backen.

– Det kanske är någonting som vi börjar prata om under sommaren, säger Sjöström till GP.

Henrik Tömmernes. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Få är lika lojala som Henrik Tömmernes – under sina tio år i SHL har han bara representerat en enda klubb, Frölunda.

Under hösten nådda han en unik milstolpe i form av 200 poäng (48+154) i högstaligan. Efter bragden uttalade han sig om sin framtid i klubben och verkade inställd på en fortsättning.

– Jag ska se till att jag får behålla den rollen jag har i många år till, sade han till GP då.

Den 35-årige backen har dock bara ett år kvar på sitt kontrakt med Frölunda, vilket skulle peka på att Tömmernes är inställd på att få förlängt. Det verkar inte heller vara en omöjlighet att profilen får fortsätta i klubben.

– Henke gör det väldigt bra. Han är en duktig back och jag tror också att det finns mer år kvar än bara nästa år, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström om möjligheten till förlängning.

I och med att Tömmernes har kontrakt som sträcker sig över säsongen 26/27 är det dock ingen större brådska.

– Sen får vi se hur vi jobbar oss fram till det, men det är liksom ingen jättestress här och nu. Det kanske är någonting som vi börjar prata om under sommaren, säger Fredrik Sjöström.

Source: Henrik Tömmernes @ Elite Prospects