Malmö Redhawks kan göra bokslut för SHL-säsongen 2024/25.

Flera trotjänare ser ut att lämna klubben och stora förändringar kommer att ske.

I en intervju med Hockeysverige.se öppnar sportchef Oscar Alsenfelt för ett par profilerade hemvändarvärvningar.

Malmö Redhawks behövde plötsligt under säsongen göra om sin sportsliga ledning. Sportchefen Björn Liljander lämnade sin post, som han tillträdde på inför säsongen 2022/23. I stället tog han över HV71, i en övergång som blev infekterad. Ersättaren blev Malmö-sonen Oscar Alsenfelt som värvades in som ny sportchef från IK Oskarshamn under vintern. Detta efter bara ett par månader i Smålandsklubben.

Nu när Silly Season är i gång på riktigt har 37-åringen en del att göra.

Men först är det dags att göra bokslut för säsongen som slutade i en SM-kvartsfinal, där Brynäs var ett nummer för stort.

– Jag är väldigt glad för föreningen, partners, fans och att man får uppleva slutspelshockey. Det är positiv energi som andas i föreningen där många har jobbat hårt länge för att komma hit. Jag känner stolthet över hur laget och staben fått ihop det. Men samtidigt ska vi inte vara nöjda och glada med att åka ut i en kvartsfinal heller. Även om man gjort det bra så vill vi inte känna oss nöjda. Men utvecklingen mot slutet på säsongen med sex raka förluster där mot slutet som vi sedan vände på, är vi nöjda med.

”Man måste leverera vad man får betalt för”

När säsongen nu är över, vad säger du om Kollar och Robertsson och hela gänget bakom laget och deras arbete? Kan det hända något på ledarsidan?

– Jag är väldigt nöjd, glad och tacksam att ha dem här och jag känner mig trygg med det. Så nej, det kommer det inte.

Sett till truppen är det en del spelare som har klivit fram under slutskedet av säsongen, inte minst under slutspelet. I jämförelse med tidigare under säsongen där några har haft det tungt att lämna ett större avtryck.

Något som inte minst gäller spelare som Henrik Haapala och Joona Ikonen. När det gäller Haapala meddelades det under måndagen att han inte blir kvar i klubben.

– Vi har exit-samtal här nu denna vecka och nästa vecka. Då får vi prata med varandra och se hur de ser på saker och ting och de får lyssna på mig. Klart man kan stärka sina aktier om man spelar bra men man kan inte fatta beslut på kort sikt i mitt jobb. Klart man kan visa på att man utvecklas och tar hand om tuffa matcher och det vägs in i den positiva kolumnen. Det är klart man måste leverera vad man får betalt för.

Henrik Haapala.

Foto: Christian Ornberg

”De är i historieböckerna”

Ni kommer inte att gå vidare med Mattias Lassen, Christoffer Forsberg och Johan Olofsson, tre killar som varit med ett tag och som man säger ”stått upp” för föreningen under många år. Hur känner du kring den trion?

– Fantastiska människor som gjort väldigt mycket för klubben. De har stått upp och gjort de tuffa minuterna i värsta lägena, kval och andra år när man varit nära kval. De har varit här under en lång tid som varit rätt så tuff och varje match varit på liv och död. Utan dem hade vi inte varit där vi är nu. De är i historieböckerna, jag kan bara hylla dem.

Hur kan man ersätta man deras klubbhjärta och erfarenhet?

– Det är väl som med alla andra spelare, man är bra på olika grejer och har olika egenskaper. Man får se till att utveckla andra spelare framåt. Jag tycker vi har många andra spelare som visar hjärta också.

Apropå spelare med Malmökoppling och hjärta för föreningen är nu Emil Sylvegård ute på marknaden efter en ny klubb.

Öppnar för hemvändaren: ”Intressant för oss”

Har du haft någon dialog med Emil?

– Jag har inte haft så mycket kontakt direkt med Emil. Men han är på vår radar och en spelare som är intressant för oss med sin bakgrund.

Emil Sylvegård. Foto: Bildbyrån.

Vad gäller spelare som supportrarna gärna ser i laget är det två spelare som sticker ut. Lausanne-duon Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi.

Kuokkanen gjorde 44 poäng på 43 matcher i SHL förra säsongen för ett Malmö som slogs i botten. Förutom att han för närvarande är skadad har han spelat mycket i Lausanne och har avtal över nästa säsong. Pajuniemi, som gjorde 35 poäng för Malmö samma säsong, har å sin sida fått stå vid sidan en del. Liksom Janne har han också kontrakt över nästa år.

– Så klart är det bra spelare som kan prestera i SHL och visat att de kan prestera i Malmö. Är de på marknaden är vi intresserade. Bägge har kontrakt nästa år fortfarande och inget nytt har hänt där. Men det är klart att vi har dialog.

”Vi hoppas att han någon gång spelar i Malmö igen”

Hur har du gjort som relativt ny i din roll i klubben för att hålla kontakt med tidigare spelare som varit i Malmö tidigare?

– Jag försöker väl göra som så att man håller koll på dem som är bra alternativ för oss och försöker lära känna dem. Även kanske träffa dem och prata. Det kan också vara att man passar på att ringa och besöka och titta på dem på plats. Det handlar mycket om att bygga relationer. Även om jag inte var här förra året, så har man haft bra relation med vissa spelare. Jag har stött på dem innan.

Spelare som Galvas och Kivihalme. Hur ser du på deras framtid i Malmö?

– De har bidragit mycket på att ändra på spelet med mer skicklighet bakifrån och de har fått upp pucken på ett bättre sätt. Därmed har backsidan varit drivande i offensiven. De är bägge bra, men lite olika. De har spelat bra ihop och utan. Dialogen går att vi pratar med bägge om olika scenarier och hur det ser ut med vår plånbok vad vi har på plats. De vill gärna säkert spela i Malmö, för det vill nog alla som spelar här, nästan. Vi har grym trivsel och sammanhållning här. Det handlar mycket om det ekonomiska.



Backtalangen Dominik Badinka försvinner nästa säsong över till Carolina Hurricanes organisation.

– Ja, han kommer vara där över nästa år. Vi gillar Badinka väldigt mycket och han har tagit många bra steg, tagit sig fram i samarbete med och kan spela i alla spelformer. Vi hoppas han utvecklas väl fortsatt och någon gång kanske spelar i Malmö igen.