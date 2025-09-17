37-årige Brian O’Neill har inlett sitt sista kontraktsår på bästa sätt.

Nu väljer Linus Omark att skicka en tydlig uppmaning till Luleå om sin tidigare lagkamrat.

– Det har funnits väldigt många bra centrar (i Luleå Hockeys historia), men det är inte många som är i O’Neills kaliber, säger han till NSD.

Linus Omark och Brian O’Neill. Foto: Bildbyrån (montage).

När Brian O’Neill skrev på för Luleå inför 2024/25-säsongen hade man Linus Omark att tacka för en del av övertalningen. Stjärnan hörde av sig flera gånger om och fick till slut avsluta sin karriär i SHL-laget med att vinna SM-guld intill amerikanen.



Nu, efter O’Neills succéstart även på SHL-säsongen 2025/26, öser Omark beröm över sin tidigare lagkamrat.



– Det har funnits väldigt många bra centrar (i Luleå Hockeys historia), men det är inte många som är i O’Neills kaliber. Jag tänker på guldet i fjol och betydelsen i det – och starten nu. Å andra sidan är det är bara en säsong och två matcher, säger han i en intervju med NSD och fortsätter

– Niklas Olausson, Johan Harju och Stefan ”Skuggan” Nilsson var också bra under sin tid. Även Bartecko när han lirade mellan Renberg och Surovy.

Omarks uppmaning: ”Jag skulle föra en dialog”

Den nu 37-årige centern beskrivs som en ”supermentor” av Omark när han pratar om nya kedjan med Filip Eriksson och Isac Hedqvist, och det är tydligt att den tidigare stjärnan tycker att det finns en hel del hockey kvar i den där amerikanska kroppen.



– Han är ett superproffs uti fingerspetsarna. Han tar väl hand om sin kropp och älskar hockey. Han har ett driv – och det är det man måste ha, säger Omark till NSD.



Huruvida det blir en till säsong efter denna är dock inte klart då Brian O’Neills kontrakt går ut 2026. Omark har en tydlig uppmaning till Luleå.



– Jag skulle föra en dialog med honom såklart – och det tror jag de redan gör. Brian kan hålla på länge till om han vill. Jag hoppas de för en dialog med honom redan nu och vill behålla honom. Något annat vore fel, avslutar han.

Source: Brian O’Neill @ Elite Prospects