SHL-klubben förstärker – värvar AHL-forward

Olivier Nadeau skriver på för Växjö Lakers inför säsongen.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Växjö Lakers brukar vara skickliga på att hitta värvningar tätt inpå säsongen som sedan gör stor skillnad i laget. I fjol plockade klubben exempelvis in Brogan Rafferty som sedan gjorde succé i SHL .

Nu har Växjö också plötsligt presenterat en ny forward inför den kommande säsongen.

Med bara knappa tre veckor till premiären har Lakers gjort klart med kanadensaren Olivier Nadeau som närmast kommer från spel i AHL.

– Jag är verkligen glad och förväntansfull över att få ansluta till Växjö Lakers och påbörja det här nya kapitlet. Jag ser fram emot att komma till Växjö, träffa mina nya lagkamrater och sätta igång med jobbet. Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten och ser fram emot att tävla, bidra till laget och hjälpa Växjö Lakers att vinna, säger Nadeau via klubbens hemsida .

Olivier Nadeau klar för Växjö Lakers



Olivier Nadeau är en högerfattad forward som draftades av Buffalo Sabres i fjärde rundan 2021. Han var sedan med och blev QMJHL-mästare med Shawinigan Cataractes 2022. Från och med 2023 har han sedan tillhört Buffalos organisation efter att ha skrivit på ett NHL-kontrakt.

Nadeau tillbringade dock två säsonger i farmarligans farmarliga ECHL, där han imponerade med 28 mål och 50 poäng på 48 matcher för Jacksonville Icemen säsongen 2024/25, innan han fick chansen i AHL på allvar.

Förra säsongen gjorde Nadeau 26 poäng på 56 matcher för Rochester Americans i AHL. Nu väntar alltså SHL-spel med Växjö Lakers för kanadensaren.

– I Olivier får vi en tvåvägsforward som passar väl in i den profil årets lag har fått. En väldigt smart spelare som har sin spets inne i ”boxen”, men som i det stora hela gör ett bra jobb över hela isen, säger sportchef Henrik Evertsson.

Hittills under sin karriär har Olivier Nadeau noterats för 29 poäng på 65 AHL-matcher samt 74 poäng på 89 ECHL-matcher.