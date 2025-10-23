Oliver Kylington gör sin debut för Djurgården i kvällens hemmamatch mot Örebro.

Han matchas i ett backpar tillsammans med Philip Holm.

Oliver Kylington gör debut för Robert Kimbys Djurgården. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter tio år i Nordamerika är Oliver Kylington tillbaka i svensk ishockey igen. Han spelade sin senaste SHL-match med Färjestad under säsongen 2014/15 men under torsdagskvällen gör comeback comeback.

Han presenterades av Djurgården förra veckan och under torsdagens match mot Örebro på Hovet kommer Kylington att göra sin DIF-debut. Enligt laguppställningen inför matchen kommer Oliver Kylington att matchas i ett backpar tillsammans med Philip Holm, som också värvades in sent till Djurgården.

I och med Kylingtons inträde i lager flyttas Valtteri Pulli ner som sjundeback medan August Berg lämnas utanför truppen jämfört med lördagens 3-1-vinst mot Brynäs. DIF väljer i övrigt att behålla backparen med Gustav Lindström och Colby Sissons samt Jesper Pettersson och Joey LaLeggia. På forwardssidan ställer Djurgården också upp med exakt samma kedjor som mot Brynäs. Det är återigen Magnus Hellberg som vaktar kassen för stockholmarna.

#DIFÖRE | 𝗟𝗔𝗚𝗘𝗧



Här är laget till torsdagskvällen hemma på Hovet. Vi välkomnar Oliver Kylington tillbaka i Djurgårdströjan! 👊🏻#DIFHockey | #AlltidOavsett pic.twitter.com/RKWgXP0Qds — Djurgården Hockey (@DIFHockeyse) October 23, 2025

Motståndaren Örebro gör en ändring i laguppställningen jämfört med 3-0-segern mot Luleå i lördags. Liam Danielsson kliver upp i andrakedjan med Kalle Kossila och Teemu Turunen. 19-åringen gör det på jämnårige Melvin Fernströms bekostnad. Fernström flyttas i stället ner som 13:e forward mot Djurgården.

Source: Oliver Kylington @ Elite Prospects