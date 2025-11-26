”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oliver Johansson lämnade Timrå för SHL-konkurrenten Linköping till årets säsong.

Nu berättar forwarden att Olli Jokinen var anledningen till att han ville bort från Timrå.

– Jag mådde inte bra. Det var inte varje dag man ville gå dit, säger Johansson till Sundsvalls Tidning.

Oliver Johansson menar att Olli Jokinen var anledning till att han ville lämna Timrå. Foto: Bildbyrån

Inför årets säsong valde Oliver Johansson att lämna Timrå efter att ha spelat nästan hela sin karriär i klubben. Han skrev i stället på ett tvåårskontrakt med SHL-konkurrenten Linköping.

Nu öppnar 22-åringen upp om flytten, och menar att det var Olli Jokinen som var anledningen till att han ville söka sig bort från Timrå, då tränaren vid det tillfället hade ett år kvar på sitt kontrakt med klubben.

– Det kändes inte bra när jag var här. Han var hård mot mig. Jag fick mycket skit av honom varje dag, säger Johansson till Sundsvalls Tidning och fortsätter:

– Det var mycket uthängningar innan träningar på videogenomgångar och så, inför hela laget. Om det var tio klipp så var jag på åtta där han pekade ut mig. Han hängde ut mig varje dag.

Oliver Johansson: “Till slut var det alldeles för mycket”

Oliver Johansson menar att även lagkamraterna reagerade på att just han ofta blev uthängd under Jokinens videogenomgångar. Till slut fick Johansson nog och kände att han var tvungen att lämna Timrå när hans kontrakt med klubben gick ut, på grund av Olli Jokinens behandling.

– Efter ett tag blev man van, men till slut var det alldeles för mycket. Jag mådde inte bra. Man kommer till hallen efter en match och vet att man kommer få se klipp där han står och skriker på dig. Det var väl inte varje dag man ville gå dit, säger han.

Olli Jokinen, som nu är tränare för HIFK i Liiga, svarar också på kritiken. Tränaren håller inte med om att Johansson var särskilt utpekad jämfört med övriga spelare.

– För oss var det utbildande klipp och om man inte var på rätt plats i strukturen eller gjorde de saker vi ville så visade vi så klart de klippen. Men det var inget personligt i det, utan det var i syfte att lära ut. Men det är olyckligt att han kände så, för det var inte intentionen, säger Jokinen till Sundsvalls Tidning.

Den här säsongen har Oliver Johansson noterats för 1+2 på 21 matcher i SHL med Linköping.

Source: Oliver Johansson @ Elite Prospects