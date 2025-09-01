Hyllningen till talangen: ”Är briljant”

Max Westergård och hans succé blev den stora snackisen i söndagens CHL-seger.

I GP väljer nu Robert Ohlsson att hylla den NHL-draftade 17-åringens insats stort.

– Det är den Max som man vill se oftare, säger nye Frölunda-tränaren till tidningen.

Max Westergård och Robert Ohlsson efter segern mot Lausanne. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Redan under slutspurten av 2024/25 fick Max Westergård chansen att visa upp sig i Frölunda. Forwarden född 2007 kastades in i hetluften efter sitt succéår med J20 och stod för tre poäng under SM-slutspelet, varav två mot de nu regerande mästarna, Luleå. Nu har han redan imponerat på SHL-lagets nye huvudtränare.



Söndagens CHL-möte med Lausanne slutade 5–2 till Frölunda efter tre mål i den tredje perioden. Två av dessa efter framspelningar av just Max Westergård.



– Jag var inte så bra i första och andra perioden, så jag tänkte att jag var tvungen att steppa upp och det göra det bättre i tredje, säger 17-åringen själv till Göteborgs-Posten efter matchen.



Den ödmjuke talangen gjorde dock mer än så. Det första av de två viktiga målen kom nämligen efter en ordentlig soloprestation där Westergård vann pucken innan han tog med sig den från egen zon, hela vägen till Lausannes mål. Väl där skickade han in pucken till Nicklas Lasu för 3–2



– Max Westergårds tredje period är briljant. Hans första två var kanske inte lika bra, men det är några fina mål i tredje som jag gillar, hyllar tränaren Robert Ohlsson i GP och fortsätter:

– Han har full fart, härlig skridskoåkning och bra initiativförmåga. Det är den Max som man vill se oftare.

Isac Born klev av skadad

Segern mot Lausanne innehöll dock inte bara positiva delar för Frölunda.



Anledningen till att Max Westergård fick ta plats intill Nicklas Lasu och Noah Hasa i den tredje perioden var att Isac Born utgick skadad. 21-åringen ska ha fått en smäll mot överkroppen och räknas, enligt vad Robert Ohlsson förmedlar, bli borta den närmsta veckan.



Isac Born har tidigare kämpat med en spricka i foten och sades då missa SHL-premiären om två veckor, men istället kom han tillbaka till spel för att hjälpa Frölunda i CHL.

