Nyförvärvet stannar i DIF: ”Oerhört stolt och glad”

Daniel Marmenlind, 28, stannar i Djurgårdens IF.

Efter flytten från Malmö mitt i den nuvarande säsongen, skriver han nu ett tvåårsavtal.

– Jag är oerhört stolt och glad att fortsätta få vara en del av Djurgården, säger han till klubbens hemsida.

Malmö kallade hem målvaktstalangen Oskar Blomgren, samtidigt som Marek Langhamer redan åtnjöt ett större förtroende än Daniel Marmenlind i Redhawks-målet.

Då valde Djurgården att agera. De plockade in Marmenlind och skickade ut Hugo Hävelid på lån till Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan.

Stockholmaren fick en tuff start i DIF och förlorade samtliga av sina sex första matcher för klubben. Samtidigt har Magnus Hellberg varit given i de allra flesta matcherna. Men på lördagen kan det ha vänt för Marmenlind. Robert Kimby med stab valde att satsa på honom mot tidigare laget, och då betalade sig det förtroendet direkt.

Bara två insläppta mot formstarka Malmö – och en säker seger med 5–2 med sig i bussen hem.

”Jag är oerhört stolt”

Nu står det klart att han förlänger med Djurgården i två år till.

Vidare beskriver Niklas Wikegård hur klubben resonerat i frågan.

– Från första dagen som Daniel kom hit kändes det rätt. Det här är en målvakt som verkligen vill vara i Djurgården, säger han.