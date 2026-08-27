Nyförvärvet slog till - när Timrå vann klart

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Dylan McLaughlin är värvad till Timrå IK för att göra poäng. Under torsdagskvällen gjorde han precis det när han blev tvåmålskytt i segern över allsvenska Östersunds IK. Han inledde målskyttet 14 minuter in i matchen och ökade även på till 3-0 tidigt i den andra perioden. Där emellan hade veteranen Per Svensson gjort 2-0 för de rödvita.

Halvvägs in i matchen ökade Anton Wedin på till 4-0. Östersund tröstmålade genom nyförvärvet Brett Burgell i inledningen av tredje innan Anton Lundmark avslutade kvällen med sitt 5-1-mål.

Östersund - Timrå 1-5 (0-2, 0-2, 1-1)



Östersund: Brett Burgell

Timrå: Dylan McLaughlin x2, Per Svensson, Anton Wedin, Anton Lundmark.

Härenstam imponerade i SSK

I Scaniarinken möttes Södertälje SK och Linköping HC i en match som dominerades av gästerna. Men trots 48 skott lyckades inte LHC få hål på Love Härenstam mer än en gång under 60 minuter.

Jakub Vrana gav Linköping ledningen en minut in i andra perioden. I den tredje perioden - som var grinig med 8 tvåminutare - kunde Carter Souch kvittera i powerplay för SSK. Matchen gick sedan till förlängning där Christopher Ehn avgjorde för Linköping.

Södertälje - Linköping 1-2 efter sudden (0-0, 0-1,1-0)

Södertälje: Carter Souch

Linköping: Christopher Ehn, Jakub Vrana

Malmö tog första segern

Malmö Redhawks tog försäsongens första seger när man besegrade Frölunda i Kungsbacka ishall. Malmö tog ledningen med 1-0 i spel fem mot tre genom Oliwer Kaski. Gästerna fick sedan chansen att utöka till 2-0 på straff, men Oscar Eklind brände. Kort därefter kunde Frölunda HCs stjärnförvärv Samuel Fagemo kvittera till 1-1 i powerplay.

I den andra perioden gav Lauri Pajuniemi Malmö ledningen på nytt, och halvvägs in i tredje kunde Axel Sundberg utöka till 3-1, i vad som blev slutresultatet.

Frölunda - Malmö 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Frölunda: Samuel Fagemo

Malmö: Oliwer Kaski, Lauri Pajuniemi, Axel Sundberg