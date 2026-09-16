Frölunda nollade i finalreprisen: "Vi var det bättre laget"

Klára Peslarová har blivit ett spöke för Frölunda.

Foto: Bildbyrån (montage).

Klára Peslarová var en avgörande faktor när Brynäs IF Dam förra året säkrade sitt första SM-guld någonsin på damsidan. Inte minst under slutspelet då endast tre puckar trillade in över de tre finalmatcherna mot Frölunda HC Dam. Idag, onsdag, var det dags igen.

De regerande mästarna var på besök i Göteborg i omgång två av SDHL, och åkte därifrån med samma slutsiffror som summerade lagens uppgörelse för nästan ett halvår sedan, nämligen 3–0.

Och ja, det återkommande problemet för Frölunda blev återigen att få hål på Peslarová.

– Jag tycker att vi var det bättre laget i 90 procent av matchen. Prestationsmässigt landar det bara på att vi inte gjorde mål idag. Vi kan ta med oss mycket positivt från den här matchen även fast vi förlorade. Det är andra matchen på säsongen och vi kommer att fortsätta bygga och målen kommer att komma. Vi måste vara tålmodiga och kolla på insatsen. När jag gör det är jag nöjd med hur vi jobbade. De fick knappt iväg några skott i de två första perioderna, säger nye huvudtränaren Jared Cipparone i YouTube-sändningen.

Skotten i matchen slutade hela 40–19 till fördel för Frölunda, med 18–1 i andra perioden. Ändå var det bara Anna Meixner och Wilma Sundin som fick jubla under onsdagen. Båda för Brynäs, den förste två gånger i och med en straff sent i tredje. Det var också då, inom några minuter mötet stängdes. 1–0 stod sig från 15:e till 53:e matchminuten.

Frölunda – Brynäs: 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

Frölunda: –

Brynäs: Anna Meixner (2), Wilma Sundin.