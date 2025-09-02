Nyförvärven stack ut – nätade i galen match
Örebros nyförvärv Sampo Ranta har visat på lysande målform under försäsongen.
I den målrika matchen mot Leksand gjorde den finländske forwarden två mål.
Men även Leksands Michael Lindqvist stod för samma bedrift i Leksands 6–5 seger.
Matchen mellan Örebro och Leksand liknade något som kan jämföras med en SHL-match. Tempot var högt – målen många och intensiteten i långa stunder hög.
Men det som verkligen stack ut var hur Örebros nyförvärv från MoDo, Sampo Ranta, fortsatte sin superform.
Med bara en träningsmatch kvar att spela innan SHL-säsongen börjar är nu Ranta uppe i fyra mål.
Duon debuterade i A-lagssammanhang
Mot Leksand blev det två nya, varav det sista var en läcker soloprestation. Målet kom strax efter att Oskar Lang reducerat till 3–4 i den tredje perioden.
I övrigt var det ett annat nyförvärv, fast i Leksand, som visade på goda takter. Michael Lindqvist, ny från Färjestad, stod nämligen för två mål i powerplay. Med bara en sekund kvar att spela gjorde sedan Lukas Vejdemo 5–5.
En helgalen träningsmatch där det blev brottningsmatcher och vars två utvisningar i förlängningen.
I straffläggningen satte Örebro sina två första straffar genom Patrik Puistola och Igor Polin. Men även LIF:s Nolan Stevens och Oskar Lang satte sina.
Den förstnämnde Leksandsspelaren blev sedan hjälte genom att göra mål igen i straffläggningen.
Matchen blev också betydelsefull för varsin spelare i båda lagen, Filip Thorling, Örebro och Rocky Langvardt, Leksand, fick göra debut för sina respektive A-lag.
