Ny skada i Löven: "Borta en tid"

Alfred Barklund blir borta "en tid" för Björklöven. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Det var redan efter två minuters spel i hemmamatchen mot Rögle BK som nyförvärvet från AIK Hockey Alfred Barklund tvingades kliva av. Barklund, som fått sparsamt med speltid hittills i sin nya klubb, kommer nu att saknas i morgondagens match mot Timrå.

– Barklund kommer tyvärr att bli borta från spel en tid framöver. Får återkomma när jag vet mer, skriver IF Björklövens sportchef Per Kenttä i ett sms till VK .

U20-backen tränar med Löven

Sedan tidigare dras Björklöven med skador på forwardssidan i form av Lucas Wallmark och Marcus Nilsson. Backen Anton Malmström är sedan tidigare utlånad till hockeyallsvenska IK Oskarshamn. Där har dock Björklöven möjlighet att kalla hem honom.

Huruvida man gör det eller inte håller sportchefen än så länge hemligt. Ett annat alternativ för Umeå-laget är den lettiske U20-backen Reinis Auzins som tränar med laget.

– När det gäller morgondagens match och hur vi formerar laget så avvaktar vi med den informationen, skriver Kenttä till VK.