Henrik Stridh lämnar Luleå. Nu är frågan om han istället kan ta plats i Timrås bås?

– Om Henrik vill komma hem får vi titta på det, säger Timrå IK:s sportchef Kent Norberg till P4.

”Nubben” och Henrik Stridh.

Foto: Bildbyrån.

Efter nio år har Henrik Stridh efter säsongen gjort sitt i Luleå. Han har nämnts som en möjlig assisterande tränare till Thomas Berglund i den schweiziska storklubben Bern, men också som en möjlig tränare i hemmaklubben Timrå.

Häromdagen öppnade Stridh själv för en återkomst till Timrå

– Timrå är min klubb i grunden, det är min hemmaförening och jag har ett stort hjärta där, som jag också fått till Luleå nu. Men Timrå är på något sätt alltid aktuellt. Jag har ju familjen där nere så det är inte någon konstig fråga du ställer. Klart att det finns med i mina tankar och jag följer Timrå, men om jag ska jobba där, det är en helt annan sak. Det får framtiden utvisa i så fall, sade Stridh till ST.

Kent Norberg om en eventuell återkomst för Henrik Stridh

Sportchefen Kent Norberg stänger inte heller dörren för en återkomst för Stridh.

– Det är klart, Henrik har varit i Timrå och vet hur Timrå fungerar. Men vi har inte pratat så mycket om det. Jag är nöjd med de tränare vi har, säger ”Nubben” till P4.

– Men det är klart, om Henrik vill komma hem får vi titta på det. Jag tror det finns en dröm för honom att vara utomlands också.

”Nubben” menar att han tror att det främst är som assisterande tränare Henrik Stridh vill jobba även framöver.

– Han är ganska prestigelös och trivs i den rollen. Så det är i så fall mer åt det hållet, säger Timrå-sportchefen.

Henrik Stridh spelade för Timrå och hade sedan olika tränarroller i klubben under flera olika sejourer, innan han lämnade för Luleå 2017.