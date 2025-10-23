Norska målfesten på Hovet: ”Nästan sjuttonde maj i dag”

Succé för norska spelarna på Hovet.

För Örebro blev Noah Steen målskytt och i Djurgården klev Emilio Pettersen och Håvard Salsten fram, den sistnämnda två gånger.

– Ja, haha det var nästan sjuttonde maj i dag. Det är kul att det blev så i dag, säger tvåmålsskytten Håvard Salsten.

Håvard Salsten blev hjälte. Foto: Bildbyrån

Torsdagen blev succé för Håvard Salsten tillsammans med Albin Grewe och Emilio Pettersen.

Totalt stod kedjan för tre mål och två assister i segern mot Örebro.

– Det är kul att spela ihop med dem, konstaterar han.

– Men det var också kul att spela med Anton (Frondell) och Victor (Eklund) och jag gillade det jättemycket. Jag spelar där jag får spela.

Han tripplade målskörden från ett till tre under kvällen.

– Senast jag gjorde två mål var förra säsongen. Där i Norge brukade jag göra två mål ganska ofta, konstaterar han.

Håvard Salsten ska åka med landslaget under uppehållet.

– Det är tre matcher, tufft men kul i Frankrike. Det är väldigt bra att få komma iväg. Jag trivs hur bra som helst i gruppen och gillar alla i laget men man behöver komma bort lite också och slippa se asamma ansikten, det ska bli skönt att träffa mina norska polare.

”Det är lite otur”

Salstens andra mål för Djurgården blev avgörande och det var väldigt skönt för honom, erkänner han. För han orsakade en utvisning som ledde till mål i matchen där Örebro vände 2–0 till 2–3.

– Jag märkte inte att jag fick den först. Jag tror att jag försöker stoppa honom och ta pucken men det går via hans klubba, jag vet inte reglerna, det är lite otur men ja, jag tycker båda lagen bjuder på mycket misstag men skönt att gå från med tre poäng.

Det blev norsk succé i dag. Fyra norska mål.

– Noah Steen spelade bra och både han och Emilio gjorde mål också så det var tre norrmän på måltavlan.

Sjuttonde maj på isen?

