Stängs av – trots Djurgårdens protester

Noel Gunlers krock med Erik Källgren.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

I morgon tar Djurgårdens IF Hockey emot Malmö Redhawks på hemmaplan. Då får de klara sig utan Noel Gunler. Forwarden värvades för en topp sex-roll och har svarat för två mål på nio matcher, där det senaste kom under gårdagskvällen.

I samma match fick 25-åringen däremot matchstraff.

Det var i den tredje perioden som forwarden bröt in på kassen och kolliderade med Erik Källgren. Smällen tog illa på målvakten som blev liggandes innan han fick hjälp av isen, uppenbart groggy. Under morgonen blev han anmäld till disciplinnämnden och nu kommer också beskedet att det blir en avstängning.

Protesten: "Felaktig bedömning"

Det landar på två matcher och en böter på 13 000 kronor. Det trots protester från Djurgården.

"Djurgården anser att utlåtandet ”utan att bromsa farten” är en felaktig bedömning då spelaren tydligt gör en inbromsning i samband med att pucken slås från Djurgårdsspelaren mot mål (titta på skridskorna på videon). Det som gör att farten kvarstår är att hakningen från Brynässpelaren gör att Noel Gunler tappar fotfäste och därav inte tappar fart. Vi ber därför instansen titta noga på den delen," står det bland annat att läsa i domen.



Noel Gunler missar därmed hemmamatchen mot Malmö och bortamatchen mot Frölunda HC.