Nio spelare lämnar Björklöven – han är redan klar för AIK

Drygt en vecka har passerat sedan Björklöven vann finalserien mot Karlskoga och tog klivet upp till SHL.

Nu tackar föreningen av nio spelare på sin sajt. En av dem har redan presenterats för en ny klubb.

Olli Vainio och Mathew Maione är två av nio spelare som lämnar Björklöven

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Efter Björklövens SHL-avancemang väljer klubben nu att tacka av nio spelare. De spelarna det rör sig om är Lucas Nordsäter, Liam Dower Nilsson, Olli Vainio, Oliwer Sjöström, Mathew Maione, Tim Theocharidis, Olle Eriksson Ek, Jakob Ihs-Wozniak samt Melwin Asp Cassåsen.

Flertalet av de ovannämnda spelarna är redan klara för nya klubbar.

Dower Nilsson återvänder till Frölunda och Oliwer Sjöström har avtal med Luleå till den kommande säsongen och ser ut att vända tillbaks. Även Jakob Ihs-Wozniak kommer att återvända till Luleå eftersom han varit utlånad från klubben under säsongen.

Han är klar för AIK

För Olli Vainio blir det ytterligare en hockeyallsvensk säsong. Kort efter Björklövens besked presenterades han nämligen för AIK på ett tvåårskontrakt.

– Vi får in en back som sätter laget först varje dag och som kommer bidra med både fysik och trygghet på isen, säger sportchef Lasse Johansson.

Per Kenttä: ”Lämnat avtryck som inte går att ersätta”

Helsingin-Sanomat har tidigare rapporterat att Eriksson Ek är klar för Jokerit, så med största sannolikhet ser målvakten ut att flytta till Finland.

Gällande Theocharidis och Maione uppger Expressen att Björklöven inte väljer att förnya kontrakten till SHL-återkomsten.

– Idag säger vi tack till spelare som varit en viktig del av vår resa. Ni har burit tröjan med stolthet, kämpat för laget och lämnat avtryck som inte går att ersätta, säger Björklövens sportchef Per Kenttä på lagets sajt.