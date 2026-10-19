Nils Åman öppnar för spel denna veckan.

Det dröjde inte länge innan Djurgårdens IF Hockeys nya stjärnvärvning för året skadade sig i matchen mot Örebro Hockey. Det var under första bytet som Nils Åman hamnade i en sargduell med den storväxta Milton Oscarson och skadade axeln. Han försökte spela vidare men avbröt matchen.

– Jag kommer ner i ett uppspel och skulle hämta pucken nere i hörnan och vände upp så såg jag att det kom en Örebrospelare och jag fick en liten tryckare och så kom jag in lite fel med axeln i sargen. Det var lite oflyt. Lite dålig tajming, säger Åman.

Nils Åman om skadan: "Kunde gått värre"

Sedan dess har Åman varit på skadelistan för Djurgården och man gick ut med att det var oklart när han skulle kunna komma tillbaka till spel. Trots att 26-åringen hittills missat tre matcher förklarar han att han haft tur och att tacklingen kunde gett värre skador.

– Ja, det kunde ha gått värre så det är skönt att jag är på bättringsvägen.

Tillbaka på is för Djurgården

Redan denna vecka beräknas Åman vara med i laguppställningen. Han var tillbaka på isen med laget på fredagen förra veckan men tränade utan närkontakt och tacklingar.

Denna vecka har Djurgården tre matcher där de spelar mot Frölunda HC, Skellefteå AIK och Luleå Hockey. I någon av dessa matcher förväntas Åman vara tillbaka.

– Vi får se, förhoppningsvis nån gång nästa vecka är tanken att jag ska kunna spela, sa han under helgen.

Åman har gjort ett mål och två assister på de inledande sju matcherna innan han blev skadad. Han har varit en viktig spelare som spelar många minuter och i många olika spelformer.