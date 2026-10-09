Djurgårdens besked: "Överkroppsskada"

Nils Åman har åkt på en skada.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Nils Åman har varit en av Djurgårdens IF Hockey mest spelade i inledningen av SHL-säsongen, men i torsdagsmötet med Örebro blev det inte 20 nya minuter ute på Hovets is. Det då forwarden tog emot en tung tackling redan i första bytet.

Milton Oscarson var den som delade ut smällen, och Åman åkte grimaserandes till båset, för att sedan försvinna. Den NHL-erfarne 26-åringen kom inte heller tillbaka i spel och stannade på 56 sekunder den där oktoberkvällen.

Nu kommer en uppdatering från Djurgården själva.

– Han kommer inte att spela i helgen. Han har fått en överkroppsskada, säger huvudtränaren Robert Kimby på lagets sajt.

Fler undersökningar väntar: "Oklart hur länge"

Exakt hur länge Nils Åman blir borta kan inte stockholmsklubben slå fast.

"Det är oklart hur länge Nils Åman kommer att bli borta. Fler undersökningar väntar", skriver man.

Magnus Hellberg, Charles Hudon, Jacob Josefson och Oliver Wahlström var de spelare som vilade i samband med fredagens träning. Hampus Zirath fyllde på underifrån, från juniorlaget, och ser därmed ut att få chansen när Linköping väntar.