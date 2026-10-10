DIF-backens ilska: "Det är riktigt farligt"

Nikolas Brouillard åkte på en otäck smäll mot LHC.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var med fem minuter kvar av ångestmötet med Linköping HC som Djurgårdens IF Hockey Nikolas Brouillard åkte på en otäck smäll i sarghörnet. Oliver Wahlström kom flygande för att markera mot motståndarnas Tim Söderlund, och ett stort bråk bröt ut.

Brouillard var en bit från sargen när han tog emot tacklingen, och det hela videogranskades för ett större straff. Men i högtalarna hördes sedan domarens röst: "två minuter för boarding, utvisningarna kvittas."

Nu slår den lite missnöjde nyckelbacken tillbaka.

– Jag såg tacklingen efteråt på jumbotronen, jag tycker att den var rätt ful. Jag hade min rygg vänd mot honom och han puttade mig, det var ganska långt ifrån sargen. Det är riktigt farligt. Hade jag legat kvar på isen hade han skickats ut, men för att jag var okej... det gjorde definitivt ont, men jag är okej, som tur är, säger han till hockeysverige.se efter 5–1-segern och fortsätter:

– Det är riktigt farligt spelat. När du ser en rygg, och killen har fart, åker mot sargen, och du puttar honom precis innan, kanske en meter bort... Det är där större skador uppstår.

Har du ont nu?

– Ja, min rygg gör ont just nu, men det är lugnt. Jag kommer att vara okej.

LHC-svaret: "De gör väl rätt, domarna"

Christoffer Ehn, assisterande lagkapten i Linköping, vill inte gå in på situationen särskilt djupt.

– Jag vet inte, det är svårt för mig att uttala mig. Jag tycker att domarna sköter det bra. De är ute och kollar på det och jag litar på att de tar rätt beslut, om det var en tvåa eller... det får de sköta. Vi spelar och försöker göra det vi kan. Det är en olycklig situation till slut, men de gör väl rätt, domarna, svarar han hockeysverige.se.

Djurgården – Linköping: 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

Djurgården: Sebastian Hartmann (2), Joe Snively, Lukas Vejdemo, Jesper Pettersson.

Linköping: Fredrik Karlström