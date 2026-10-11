En måstevärvning för DIF? "Det tar på kroppen"

Djurgårdens Brouillard spelar mest i hela SHL.

Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

En enorm kvalité eller en brist på konkurrens?

Ja, det är frågan som många av Djurgårdens IF Hockey fans ställts sig under säsongsinledning, det kopplat till Nikolas Brouillards speltid. Åtta matcher in står nämligen den nye nyckelbacken på 26:08 minuter i snitt, vilket också är överlägset mest bland alla spelare i hela SHL. Men vad säger kanadensaren själv?

Efter lördagens 5–1-seger i ångestmötet med Linköping medger Brouillard att det tar på kroppen.

– Det känns coolt. Som spelare vill man alltid spela så mycket som möjligt. Jag är bara glad att jag får visa upp de minuterna. I kväll var det mer av en laginsats, vi rullade i princip på alla kedjor, och det gick bra för oss. Men såklart är det alltid skönt att spela så många minuter som du kan, säger han till hockeysverige.se från Hovets katakomber.

31-åringen med 400 AHL-matcher bakom sig fortsätter:

– Det är så illa, tycker jag. När man börjar spela, kommer in i rytmen, och spelar mycket, så får man kläm på det. Efter ett par matcher är man inne i det, och gillar det. Det finns definitivt matcher man spelar som blir tuffare, mot mer fysiska motståndare. Men var det upp till mig så skulle jag kunna fortsätta så här. Sen tar det nog definitivt hårt på kroppen, jag har aldrig spelat så många minuter.

Tim Heed – en måstevärvning fö DIF?

Frågan som återstår nu är snarare: hur länge orkar Brouillard?

Visst, Lucas Carlsson är på väg tillbaka, men exakt hur många minuter han orkar inledningsvis känns desto mer oklart. Djurgården och sportchef Marcus Due-Boje ska också starkt överväga att plocka in en back till. Ord som Expressen förmedlade tidigare i veckan, samtidigt som 35-årige Tim Heed pekades ut.

– Jag har också kommit från AHL, där man har 72 matcher. Här är det några färre med 52, så då kan man spela lite mer när man har lite mer vila, fortsätter Nikolas Brouillard.

Vad tänker du om en potentiell backförstärkning?

– Jag menar... (Lucas) Carlsson är på väg tillbaka, så det stabiliserar verkligen saker för oss. När vi sajnade honom väntade man sig att vara i laget och också spela många minuter. När han är redo att spela hjälper han oss, och det jämnar ut det för oss alla.

Nikolas Brouillard gör sin första säsong i Europa.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Backsidan i Djurgården har också varit ifrågasatt i SHL-starten. Då främst kopplat till spelet bakifrån, med puck. Colby Sissons har också medgett att kritiken varit befogad.

– Vi oroar oss inte så mycket för det. Vi vet att vi är en kapabel och bra grupp, vi måste bara hitta vårt spel, svarar nu Brouillard och fortsätter:

– Defensiven handlar inte bara om oss backar, det handlar om hela gruppen – alla sitter ihop. Vi har hittat det lite mer på senare tid, och det har varit skönt, men i de första matcherna var vi inte så sammansvetsade, och det var lite svårare. När du inte är det, och inte har forwards nära dig, då är det tufft att skapa bakifrån som back. Men jag tycker att vi har förbättrat oss från de där första matcherna, och vi måste fortsätta.

Ketchup-effekt framåt: "Hjälper verkligen mentalt"

I andra änden av isen fick också Djurgården efterlängtad utdelning mot Linköping. Plötsligt gick skotteffektiviteten från 6,18 procent till 7.77.

– Det känns riktigt bra. Vi har definitivt haft det svårt att göra mål i inledningen. Att låsa upp det i tredje här känns riktigt bra. Som lag kommer vi att spela med mer självförtroende i nästa match. Det är definitivt trevligt att vinna, men att göra ett par också hjälper verkligen mentalt, säger Brouillard till hockeysverige.se.

Vad var det som klickade just idag?

– Jag vet inte. Vi skapade många bra lägen, många bra skott, och de gick in. Ibland måste man bara fortsätta. De studsar inte din väg, och jag tror att det var så det var för oss i den första matcherna. Men de där studsarna kommer tillbaka under säsongen, och idag gjorde de verkligen det för oss.

Djurgården har nu lite andrum efter två raka trepoängare, och det mot andra lag som gått tungt i inledningen. Inför nästa match, borta mot Brynäs, ligger man elva med nio inspelade poäng.