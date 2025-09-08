Förklarar klubbvalet: ”Hade alternativ i Schweiz och Sverige”

Niklas Hansson valde HV71 när han skulle återvända till Sverige.

Detta efter att ha nobbat andra SHL-lag och utländska klubbar.

– När jag snackade ihop mig med familjen och vägde in alla parametrar tyckte vi att detta var det bästa valet, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Niklas Hansson.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Efter fyra säsonger i schweiziska Zug återvände Niklas Hansson att till Sverige efter att ha brutit avtalet med den schweiziska klubben. Klubbvalet föll emellertid inte på moderklubben Rögle och ett fortsatt arbete med tränaren Dan Tangnes.

I stället lockade en återkomst till HV71, där Hansson spelade mellan 2015 och 2017, mer.

– Jag hade alternativ från andra klubbar både i Schweiz och i Sverige. Men när jag snackade ihop mig med familjen och vägde in alla parametrar tyckte vi att detta var det bästa valet, säger Hansson till Helsingborgs Dagblad.

Duckar frågan om Rögle

Hansson vill inte svara på om han förde en dialog med Rögle under sommaren.

– Jag vill inte gå in för mycket på vilka klubbar jag var i diskussion med. Som jag sa; det fanns både i Sverige och i Schweiz, men HV kändes bäst.

Hansson och hans familj har sedan tidigare sin bas i Jönköping.

– Min sambo har jobb här också och vi har två små barn. Det passade oss familjemässigt bäst. Senast vi var här trivdes vi väldigt bra. Jag fick en väldigt bra känsla i snacken jag hade med både Anton (Blomqvist, tränare) och Björn (Liljander, general manager).

Hansson spelade förra säsongen 41 matcher för Zug i den schweiziska ligan och producerade 21 poäng (1+20).