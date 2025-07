Lämnar Zug – efter SHL-ryktet

Expressen har tidigare uppget att han kommer hamna i HV71 till nästa säsong.

Nu meddelar EV Zug att man bryter avtalet med Niklas Hansson i förtid.

Niklas Hansson i Tre Kronor 2023. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

En flytt hem till Sverige och HV71 kommer närmare och närmare för Niklas Hansson.



Efter att Expressen tidigare uppgett att den svenske backen varit på väg att bryta sitt avtal för att spela i SHL till 2025/26-säsongen, meddelar nu 30-åringens EV Zug att parterna går skilda vägar. Detta trots att Hansson hade ett avtal med den schweiziska klubben även över kommande säsong.



Nyheten kommer under onsdagen och väntas nu följas av ett pressmeddelande från HV71.



”Hansson hämmades upprepade gånger av skador och kunde inte matcha sina rekordprestationer från mästerskapssäsongen (2021/22). Nu har EVZ i förtid sagt upp 30-åringens kontrakt, som löper till 2026. EVZ vill tacka Niklas Hansson för hans engagemang under de senaste fyra åren och önskar honom all lycka i sin framtida karriär”, skriver man på sin hemsida.

Gjorde två säsonger i HV71

Jonstorps IF-fostrade Hansson bytte Rögle mot HV71 2015 och kastades rakt in i sin första SHL-säsong efter två seniorår. Sju mål och 15 assist följde i grundserien och när sommaren närmade sig åkte han över till Nordamerika för att testa vingarna i AHL. 2016/17 blev det sedan ett lån tillbaka till HV71, från Dallas Stars, innan Hansson försvann på riktigt.



Den andra vändan i Sverige, i Rögle, följde AHL-testet med Texas Stars, men varade endast två säsonger. 2021 lämnade nämligen Hansson vårt avlånga land för att spela i Schweiz och EV Zug. Backen, som testats i landslaget, gjorde stor succé och blev mästare direkt med 49 poäng bakom sig. Den tunga säsong Zug nämner i sitt pressmeddelande var den efter guldet säkrades.



Hansson lämnar Schweiz med 94 poäng på 157 grundseriematcher, över fyra år.

Source: Niklas Hansson @ Elite Prospects