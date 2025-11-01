Brynäs hamnade i ett 3-0-underläge borta mot Djurgården.

Då tog Niklas Gällstedt timeout och skällde ut sitt lag.

– Jag förstår om han är förbannad, det är för jävla dåligt, säger Johannes Kinnvall till TV4.

Johannes Kinnvall och Niklas Gällstedt rasar mot Brynäs insats. Foto: TV4/Skärmdump

I torsdags åkte Djurgården på en tung 1-6-förlust hemma mot HV71. Till lördagens match i Avicii Arena mot Brynäs fick DIF däremot tillbaka toppmålvakten Magnus Hellberg och han visade direkt sin betydelse för stockholmarna.

Hellberg höll tätt tidigt mot Brynäs och samtidigt fick hemmalaget också utdelning offensivt. Jättetalangen Viggo Björck gav sedan Djurgården ledningen efter en läcker passning av Charles Hudon. Därefter var det Hudon själv som satte 2-0 till Djurgården senare i första perioden.

I den andra perioden tog Djurgården över matchbilden ännu mer och kunde utöka till 3-0. Målskytt blev Joe Snively efter att talangerna Anton Frondell och Viggo Björck spelat fram. Ett par minuter efter 3-0-målet tog Brynästränaren Niklas Gällstedt timeout. Under timeouten sågs Gällstedt skälla ut sitt lag.

– Niklas Gällstedt är irriterad, det kan man lätt se på minspelet hos Brynäscoachen, säger TV4:s kommentator Johan Edlund i sändningen.

Johannes Kinnvall om Gällstedts utskällning: ”Förstår honom”

3-0 stod sig resten av perioden och backen Johannes Kinnvall vädrade sedan också sin frustration över lagets insats i matchen.

– Den här perioden är helt jävla bedrövlig. Det är en som har pucken och fyra som åker och gömmer sig. Vi måste hjälpa varandra där ute och just nu är det ingen som gör någonting. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi måste komma upp i allting. Det är för jävla dåligt, jag vet inte vad jag ska säga, säger Kinnvall till TV4.

Kinnvall menar också att han har förståelse för Niklas Gällstedts utbrott.

– Jag förstår om han är förbannad. Det är ingenting som funkar där ute, vi jobbar inte för varandra. Just nu är det bara piss, säger Johannes Kinnvall.

Matchen pågår!