Ledning 4-0 på hemmaplan. Då kollapsade Brynäs och släppte för andra matchen i rad in sju (!) mål när Luleå vann med 7-5 i finalreprisen.

– När de gör 4-2 blir vi stressade, konstaterar Brynästränaren Niklas Gällstedt.

Niklas Gällstedt och Jakob SIlfverberg.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

I SHL-premiären föll Brynäs med 7-4 mot Växjö. I kvällens match mot Luleå såg man ut att få snabb revansch då man gick upp till 4-0 efter att ha gjort tre mål på 1:25 i den andra perioden. Men Luleå svarade med att även de göra tre mål på 1:25 och kom tillbaka till 3-4. Och sen kom 4-4. Och 5-4. Brynäs kvitterade till 5-5 innan Luleå gjorde två mål till och vann med 7-5 i en galen match.

Niklas Gällstedt såg ett tydligt ögonblick där matchen vändes.

– Jag tycker vi börjar på ett jättebra sätt och släpper inte till lika mycket som förra matchen. Men när det blir 4-2 blir vi stressade. Ängsliga. Då kastar vi iväg pucken istället för att hålla i den. De utnyttjar det rappt och spelvänder och får länga anfall på oss, konstaterar Gällstedt.

Ett individuellt misstag ledde sedan till 3-4.

– Någon tar ett beslut som inte ska tas, och då är cirkusen igång. Nästa person vill in och reparera, sen kommer en tredje spelare in och vill reparera det…

Jakob Silfverberg om Brynäs kollaps

Kvällens tvåmålsskytt Jakob Silfverberg ser, trots fadäsen, ingen större anledning till oro så här tidigt in på säsongen.

– Oroväckande…Jag vet inte. 14 mål är det klart inget lag vill släppa in, men oroväckande skulle jag inte säga. Det är tidigt på säsongen. Men det är klart vi vill släppa in färre mål.

– Vi måste dra lärdom av det här. Det här är inget vi bara kan sopa under mattan och åka hem och sova gått. Men vi måste kunna gå vidare också.