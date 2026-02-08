”Jag kommer inte att ägna mig åt några spekulationer”

Örebro Hockey är i ett utsatt läge och tränaren Niklas Erikssons jobb ifrågasätts.

Nu svarar Örebro-coachen själv.

– Det ligger ju inte på mitt bord. Mitt jobb är ju att vara tränare, säger Eriksson till Nerikes Allehanda.

Niklas Eriksson ger svar om sin jobbsäkerhet efter ännu en ny tung förlust. Foto: Bildbyrån (Montage)

Örebro fortsätter att gå tungt i SHL. Under lördagskvällen kom lagets fjärde förlust i rad efter att laget fått en mardrömsstart mot Skellefteå. Matchen slutade 3-1 till Skellefteå och det var märkbart frustrerat i Örebro efter ännu en förlust.

Närkingarna hade dock turen att HV71 samtidigt också förlorade vilket innebär att de fortfarande är på rätt sida av kvalstrecket. Det är dock fortfarande bara målskillnad som skiljer Örebro och HV71 åt i kampen om att undvika kval.

Lagets tränare Niklas Eriksson medger nu också att han känner av pressen med bara nio matcher kvar av grundserien.

– Det är klart det är pressande när man inte vinner matcher. Men samtidigt … det här är en del av jobbet, att man förlorar mycket. Det är så jäkla mycket enklare när man vinner, givetvis, men det är nu man sätts på prov. Nu gäller det ju på något sätt att vara lösningsfokuserad och se möjligheter, säger Eriksson till Nerikes Allehanda.

Niklas Eriksson svarar om jobbet i Örebro

Örebro har haft en sämre form under en längre tid vilket har gjort att HV71 har kommit närmare och närmare. Nu ligger lagen på samma poäng och Örebro är i ett minst sagt utsatt läge i jakten på att säkra nytt SHL-kontrakt.

Under en tid har det också höjts ifrågasättande röster gentemot Niklas Eriksson och hans jobb i Örebro. Nu svarar Eriksson själv om sin jobbsäkerhet i föreningen framöver.

– Det ligger ju inte på mitt bord. Mitt jobb är ju att vara tränare. Det får du fråga någon annan om. Jag kommer inte att ägna mig åt några spekulationer utan jag är här för att göra ett jobb, säger Niklas Eriksson.

