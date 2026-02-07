Ilskan i förlusten: ”Då kan man boka flyg och åka hem”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro åker på sin fjärde raka förlust i SHL.

De sänktes av en mardrömsstart borta mot Skellefteå.

– Då hade vi kunnat boka flyg och åka hem, säger Christopher Mastomäki till TV4.

Christopher Mastomäki fick se sitt Örebro förlora igen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Örebro åkte upp till Skellefteå med tre raka förluster i bagaget. Senast de mötte Skellefteå i Västerbotten, för tre veckor sedan, ledde Örebro med 1-0 men sänktes av två mål under matchens två sista minuter.

Under lördagen var det i stället under matchens två första minuter som Örebro tappade matchen. Skellefteå tog ledningen med 1-0 redan efter 17 sekunder. Sedan kom 2-0 efter bara 1:37 minuters spel. Redan där hade Örebro satt sig i en tuff uppförsbacke.

– Det är för dåligt av några av våra nyckelspelare att inte vara redo när vi ändå vinner första tekningen, men sedan strular vi till det. Det är absolut inte okej, säger tränaren Niklas Eriksson till TV4.

Assisterande kaptenen Christopher Mastomäki menade sedan att det vädrades en hel del känslor i omklädningsrummet under pausen.

– Om det inte är högt i takt efter en sådan första period, då hade vi kunnat boka flyg och åka hem, säger Mastomäki.

Niklas Eriksson om förlusten: ”Jag är väldigt besviken”

Örebro lyfte sig sedan också efter mardrömsstarten. I andra perioden reducerade Jesse Ylönen, men det räckte inte hela vägen. Örebro lyckades aldrig få in en kvittering utan i stället kunde Skellefteå punktera matchen med ett 3-1-mål i tom kasse.

Niklas Eriksson satte sedan ord på insatsen där Örebro vann skotten med 28-13, men ändå förlorade borta mot Skellefteå.

– Vad det beror på är väldigt svårt att säga. Jag tycker att vi hade jättebra förberedelser inför den här matchen och jag är väldigt besviken på att vi inte kan komma ut på ett bättre sätt. Sådana misstag när man inte är redo… Vi spelar dem rakt i händerna och blir lite små. Sedan tar vi oss tillbaka in i matchen och det är klart att man kanske hade önskat att skapa lite klarare chanser. Från minut fem eller sju gör vi det vi kan och försöker verkligen. Vi får betala för den dåliga starten på matchen, säger Eriksson.

Örebro har nu förlorat fyra raka matcher i SHL och ligger fortfarande kvar på samma poäng som HV71 i kampen om att undvika kval.

Skellefteå – Örebro 3–1 (2-0,0-1,1-0)

Skellefteå: Zeb Forsfjäll, Andreas Johnson, Lars Bryggman.

Örebro: Jesse Ylönen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects