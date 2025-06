Ersättaren klar i Malmö: ”Riktigt bra”

Malmö har hittat sin Lassi Thomson-ersättare i Toronto Maple Leafs.

23-årige Topi Niemelä flyttar till Sverige på ett ettårskontrakt i SHL-klubben.

– Vi har letat efter en back med Topis profil och egenskaper, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Topi Niemelä i Toronto Marlies. Foto: Alarmy och Bildbyrån (montage).

Strax innan deadline för NHL-klausuler (15 juni) stod det klart att Lassi Thomson skulle lämna Malmö och SHL för att flytta till Ottawa Senators. Avbräcket kom som ett tungt slag mot klubben som hoppats få behålla sin succéback längre än det första året som blev under 2024/25.



– Han är en fantastisk spelare och satte stora avtryck här förra säsongen. Så beskedet är såklart tråkigt för oss, men vi önskar Lassi stort lycka till, sade då sportchefen Oscar Alsenfelt i ett uttalande.



MEN nu, en vecka senare, har ersättaren presenterats.



Topi Niemelä, en 23-årig finsk back från Toronto Maple Leafs, blir spelaren som går i motsatt riktning, från Nordamerika till Sverige. Detta genom ett ettårskontrakt med Alsenfelts lag.



– Topi är en spelskicklig back som gärna följer med i offensiven. Riktigt bra i powerplay, har ett vasst förstapass och en bra rörlighet på isen. Han ligger redan på en hög nivå i många delar av sitt spel – men har också potential för ännu mer, säger sportchefen på lagets sajt under måndagen.

Ryktades till Luleå: ”Inte beredd att ge upp NHL”

Topi Niemelä är fostrad i Kärpät, men har spelat sin hockey i Nordamerika sedan slutet på 2022/23-säsongen. Detta då Toronto Maple Leafs valde att plocka över backen som man draftat i tredje rundan 2020. Därefter har två säsonger följt med AHL-laget Toronto Marlies, där utdelningen blev 22 poäng under 2024/25.



Niemeläs blick verkar dock ha riktats mot Sverige under en tid.



Så sent som i mars skrev Expressen att den finske spelaren var muntligt överens med Luleå, då som ersättare till Oskari Laaksonen, men inom kort sköts det hela ned av Norrbottens-Kuriren.



”Luleå Hockey har hört sig för angående Topi Niemelä, men agenten var tydlig med att han inte är beredd att ge upp NHL och förhandlingar inleddes aldrig. Fast de gillar honom och gör kanske ett nytt försök om han inte får den förlängning han hoppas på”, skrev tidningen.



Nu blir det istället Malmö som knyter an Topi Niemelä.



– Vi har letat efter en back med Topis profil och egenskaper, och han vill komma hit för att han ser en stark utvecklingsmiljö hos oss. Han vill bli bättre och slå sig in i NHL – och det ska vi hjälpa honom med, säger nu Alsenfelt.