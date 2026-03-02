”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En turbulent säsong för LHC är snart till ända.

Förra veckan rapporterade Corren att Niclas Hävelid kunde kliva in i båset för att stärka upp ledarskapet.

Nu svarar han på uppgifterna.

– Nej, det är inte aktuellt, säger han till tidningen.

Niclas Hävelid, OS-guldvinnare från 2006. Foto: Bildbyrån

Den tidigare OS– och VM-guldhjälten i Tre Kronor, Niclas Hävelid, avslutade karriären med fyra år som assisterande kapten för Linköping HC.

Sedan säsongen 2013/14 har han sedan varit aktiv som ledare, både på juniornivå och i A-laget.

Svarar: ”Det är inte aktuellt”

Nu är han ansvarig för akademin och har redan en hög uppsatt roll i föreningen. Under förra veckan rapporterade Corren att Niclas Hävelid kunde kliva in i båset, då de har önskat få in ett ”tydligare ledarskap”.

Men för samma tidning berättar han nu att det inte kommer att bli någon ny roll för 52-åringen.

– Nej, det är inte aktuellt. Jag kan förstå att mitt namn dyker upp i sammanhanget eftersom jag redan finns i huset, men nej. Så blir det inte.

Vidare ville han inte kommentera om han fått frågan.

Tidningen rapporterar vidare att det fortfarande kan bli förändringar i ledarskapet. Med tanke på att det väntar ett möte med HV71 på torsdag kan avståndet i botten både öka och bli mindre. Med fyra omgångar kvar har LHC fortsatt allt att spela för.

