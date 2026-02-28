”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping uppges kunna göra ändringar i tränarstaben.

Enligt Corren är Niclas Hävelid aktuell för en roll i SHL-laget.

– Vi ser självklart över alla möjligheter, säger klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar till tidningen.

Niclas Hävelid uppges kunna vara aktuell för en roll i Linköpings SHL-lag. Foto: Bildbyrån (Montage)

Fem raka förluster i SHL och Linköping är i ett prekärt läge. Deras 55 poäng innebär att de har åtta poäng upp till Timrå som innehar den sista slutspelsplatsen. Samtidigt är LHC bara fem poäng före HV71 som ligger under kvalstrecket.

Om laget inte vänder trenden och börjar vinna matcher är risken överhängande att de missar slutspel – och vill det sig riktigt illa finns risken att LHC tvingas kvala. Därför överväger klubben nu sina alternativ, medger klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.

– Vi ser självklart över alla möjligheter vi har för att få tillbaka ett vinnande lag. Analys görs bakom kulisserna och det vrids och vänds på varenda sten, säger Stålhammar till Corren.

Niclas Hävelid uppges kunna kliva in i Linköping

Enligt Corren kan Linköping då göra förändringar i tränarstaben. Tidningen skriver att det efterfrågas ett tydligare ledarskap från ledarna med huvudtränare Mikael Håkanson i spetsen och hans assisterande Magnus Johansson och Mattias Zackrisson.

I klubben finns redan Niclas Hävelid, som är junioransvarig och tidigare också har varit assisterande tränare för Linköping i SHL. Nu uppger Corren att Hävelid skulle kunna kliva in i båset för att stötta upp för SHL-laget under slutet av säsongen.

– Niclas Hävelid är superviktig för LHC. Han är rak och tydlig i sin kommunikation, säger Carl-Johan Stålhammar som annars inte vill kommentera uppgifterna.

Under lördagen spelar Linköping hemma mot Malmö och sedan väntar flera viktiga matcher under slutet av säsongen.

– Broc (Little) och Jonas (Junland) gör ett jättejobb med att analysera och försöka få ut så mycket som går de sista matcherna. Vi har sex SM-finaler kvar. Det är den krassa sanningen, säger Stålhammar.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects