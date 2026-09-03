Veteranens olyckliga skada: "Så small det till"

Nicklas Lasu.

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Frölunda kommer att få klara sig utan en kvartett av spelare när laget inleder sin CHL -resa i helgen med hemmamatcher mot finska SaiPa och KooKoo. Förutom Max Lindholm , Christian Folin och Erik Thorell kommer även Nicklas Lasu att saknas – efter en minst sagt olycklig skada.

Skadan uppstod i samband med att han bytte om inför en träning.

– Jag skulle ta på mig mina hockeystrumpor. Och så small det till, säger Lasu till Göteborgs-Posten .

Nicklas Lasu drabbades av ryggskott

Lasu, som fyller 37 år om ett par veckor, drabbades av ett ryggskott.

– Jag hade känt lite innan. Fan, det var nåt som inte stämde riktigt. Det är den där klassiska droppen innan glaset är fullt, liksom. Jag hade kört i gymmet innan, känt mig lite stel. Och så hade vi lite tidspress. Vi fick skynda oss. Vi skulle på is snart. Jag skulle bara ta på mig strumporna – och hamnade i helt fel vinkel.

Skadan har tvingat Lasu till vila, men under veckan har han så smått börjat vara på is igen och tar nu skadan dag för dag.

– Jag har varit på is vid tre tillfällen. Från att inte ha gjort nånting på över en vecka så är det för tidigt att säga när jag är tillbaka. Men jag är glad att jag varit på is – och ändå kunnat trycka på, säger han.

Frölunda inleder CHL-grundserien med en match mot SaiPa på fredag, innan KooKoo väntar på söndag. Nästa vecka ställs man sedan mot Köln (torsdag) och Storhamar (lördag) innan SHL -premiären mot Växjö väntar den 19 september.