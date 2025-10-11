Frölunda tog en tung seger mot Rögle under lördagen när lagen skulle göra upp om förstaplatsen.

Då fick även Nicklas Lasu och Christian Folin sätta sina första mål för säsongen.

– Då kan man ta ner axlarna lite, även om man vet att det kommer förr eller senare, säger Nicklas Lasu till hockeysverige.se.

Nicklas Lasu når stark notering – och jagar Joel Lundqvist. Foto: Bildbyrån (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under lördagen gästades tabellettan Frölunda av tvåan Rögle. Bortalaget kom till Göteborg med fem raka segrar. Frölunda hade samtidigt enbart förlorat en match de senaste fem vilket var den senaste hemmamatchen när Leksand var på besök.

Med enbart två poäng som skilde mellan lagen skulle de nu göra upp om förstaplatsen. Trots att Rögle kom ut starkare i den första perioden vat det Frölunda som hade med sig 2-1 in i pausen. En av målskyttarna var Frölundaveteranen Nicklas Lasu, som gjorde sitt första för säsongen.

– Skönt att få spräcka nollan! Då kan man ta ner axlarna lite, även om man vet att det kommer förr eller senare. Tycker vår kedja förtjänade det också, säger Lasu till hockeysverigege.se

Nu var Isac Born även tillbaka i din kedja, var det något som låg bakom ditt mål?

– Jo jag vet vad Born bidrar med och han har grym fart och gör en jävla effort. Så det var gött att han är tillbaka. Vi har några bra byten och jag tycker att han ser pigg ut. Grymt att han kommer in med energi.

Lasu har nu gjort mål för Frölunda i totalt olika 16 säsonger. Sett till den statistiken har 36-åringen nu bland annat gått om Ronnie Sundin och gör Stefan Larsson sällskap. Den enda spelaren som slår siffran är den före detta frölundakaptenen Joel Lundqvist som gjorde mål i 19 olika säsonger.

– Det är klart att det är en rolig historik. Men det är klart att några mål ska man kunna putta in ändå. Jag jagar fler!

Tre år kvar, sen går du om Lundqvist – är det målet då?

– Det är långt bort kan jag säga, skrattar Lasu och fortsätter:

– Jag tycker det är skitkul och känner att jag bidrar, så det gäller att hänga i här!

Både Nicklas Lasu och Christian Folin spräckte sina målnollor. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Ropar “Backmål” inför varje match: “Ingen annan som vågar försöka”

Även i den andra perioden var det Rögle som hade ett visst spelövertag. Däremot var det återigen Frölunda som kunde ta vara på sina lägen. Backen Christian Folin kunde utöka Frölundas ledning till 3-1. Detta trots att Rögle vann skotten på mål med 11-4 i den andra perioden.

Likt Lasu var detta även Folins första mål för säsongen. Backen som inte gör särskilt många mål per säsong gladdes åt att kunna spräcka årets personliga nolla.

– Gött att få första, sen var det inget jätteskott men Max (Westergård) går in och gör ett bra jobb och trycker in deras back där framför mål. Så jag ville egentligen bara få pucken till ytan. Det var kul att få göra första målet! Jag är inte här för att göra mål men det är alltid kul när det blir mål och publiken tycker det är roligt också verkar det som, säger Folin till hockeysverige.se.

Folin har dessutom en ritual som han kör inför varje matchstart. 34-åringen ropar “backmål” från bänken, precis innan pucken ska släppas.

– Det har blivit lite av en grej. Folk hakar på. Vi var i Berlin i tisdags så var det någon som ropade “backmål” där. Vi var i Karlstad så var det några Färjestadskillar – unga killar då, inte deras lag – som ropade “backmål”. Så det sprider sig. Snackade med (Simon) Edvinsson i Detroit, de ropar “backmål” på skoj, så det är en rolig grej!

Vem var det som ropade “backmål” idag innan matchen?

– Jo men det är alltid jag! Det är ingen annan som vågar göra det. Det är ingen annan som vågar försöka ens, skrattar Folin.

Slut på segersviten: “Bra motivationsfaktor – att vi kommer ner på jorden lite”

Den tredje perioden var jämnare med chanser åt båda hållen. Där var det återigen Frölunda som tog vara på sina möjligheter. Junioren Ivar Stenberg kunde sätta sitt andra mål för säsongen när Frölunda hade ett powerplay.

Matchen slutade till sist med 4-1 och Rögles fina segersvit tog slut på fem matcher.

Totalt hade Rögle 31 skott på mål samtidigt som Frölunda hade 21. Hemmalaget hade effektiviteten med sig och kunde koppla ett grepp om serieledningen. Trots förlusten såg Rögletränaren Dan Tangnes positivt på insatsen.

– På lång sikt var detta en bra motivationsfaktor – att vi kommer ner på jorden lite efter fem raka vinster. Det kommer skapa lite känslor och en revanschlust till på torsdag!

Detta är något som Röglecentern Fredrik Olofsson också håller med om.

– Det är inte en 4-1-match direkt men de är effektivare än oss. Det här var en bra utmaning för oss. Det är jättebra att få mäta oss lite med de här lagen. Vi hade Växjö förra och det kändes bra. Det här kändes bra också men de var väl ett snäpp vassare.

På torsdag nästa vecka har Rögle chansen att komma tillbaka på vinnande spåret när de gästar Malmö. Det blir en ytterligare bortamatch vilken dessutom är ett Skånederby. Vidare har Frölunda ingen match på torsdag vilket innebär att Rögle kan närma sig toppen av tabellen igen

Frölundas nästa match är om en vecka när göteborgarna får besök av Timrå.

