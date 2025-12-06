Nattsvart för Leksand – förlorar på nytt: ”Måste börja tävla”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksands IF fortsätter att förlora i SHL.

Örebro var bättre i 60 minuter på lördagen – och det var Robin Christoffersson i mål som höll nere siffrorna.

– Vi måste börja tävla, annars suger det där ute, säger Leksandstränaren Johan Hedberg i TV4.

Leksand fortsätter att förlora. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN / COP 119 / JB0258

Örebro intog hemmaborgen Behrn Arena i god form. Poäng i fyra raka matcher, där de vann de tre första för att sedan förlora efter förlängning mot Färjestad i torsdags.

Den positiva trenden skulle fortsätta på lördagen – då man vann enkelt och med besked mot Leksand. Med 3–0 segern behåller man sin plats som tia, och innehar därmed fortsatt den sista slutspelsplatsen.

Det var en spelare som stack ut för Örebro – som hade kontroll över 60 minuter. Den 25-årige finländaren Sampo Ranta hade stundtals lekstuga och krönade det med 3–0 målet i den andra perioden.

Leksands mörka trend fortsätter

Trots den stora och tydliga förlusten för Leksands del, imponerade dock Robin Christoffersson i dalalagets mål.

Men totalt sett i Leksand ser det desto jobbigare ut. Nollade för andra gången på tre matcher, där man radat upp tre raka klara förluster. Efter 0–5 i Skellefteå, förlorade man rivalmötet med Brynäs stort med 1–4.

Efter den nya förlusten i Behrn Arena har nu Leksand sju poäng upp till säker mark, men kan glädjas åt att tolvan Luleå förlorade klart mot Färjestad (1–4).