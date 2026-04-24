När Rögle gick upp i högsta serien för första gången

Ett av svensk hockeys tidiga ”värvargäng” var Rögle BK. Här är hela historien om ”Pollenkungen” och första uppflyttningen till finrummet 1965/66.

Värvade under vilda protester – rasade ur finrummet.

”Ett kanonlag på pappret, men det stämde inte”

Byggde 25 villor – åt spelarna: ”Så blev det aldrig”

”Ungkarlar som träffades mycket under helgerna”

Drog inte jämnt – enligt myten.

Rögle har tidigare varit ett lindansargäng under flera säsonger, men är ett lag som alltid kommer tillbaka och är fascinerande på alla sätt och vis. Dessutom, vilka hockeyprofiler som kommit från klubben. Jonas Bergqvist, bröderna Jörgen och Kenny Jönsson, alla Elvenesarna, Brithenarna och så vidare.

Mina egna första minnen av Rögle är från då jag 1968 samlade på hockeybilder som klistrades in med Karlssons klister i ett album med Rolle Stoltz på framsidan. Då var Rögle-stjärnorna man samlade på Uffe Sterner, Kenneth Ekman, Tom Haugh, Bengt-Göran ”Mysing” Karlsson, Kjell ”Pipis” Larsson, Lennart Skördåker med flera. På den tiden styrdes fortfarande klubben av Gösta ”Pollenkungen” Carlsson. En företagare som producerade hälsoprodukter av pollen. Dessutom, enligt egen utsaga, i mitten av 1940-talet hade han närkontakt med ett rymdskepp och rymdvarelser. ”Det konstiga var att alla vände sig emot mig när jag kom in i gläntan. Det var som om jag var väntad, men inte önskad”. Han ska ha stått några meter ifrån besättningen som jobbade utanför skeppet. ”Kvinnorna” var ljushåriga och hade håret klippt och lagt efter modernaste snitt. Alla slutade upp med sitt arbete och drack ur bägarna som kvinnorna hade med sig”, har Gösta Carlsson vittnat om. Myt eller sanning? Det ligger inte på mig att avgöra.

Genom åren har det svurits över hur lag som Frölunda och Malmö värvad ihop lag som innehöll spelare både från när och fjärran. Ett av lagen som var tidigt ute med att vara ett ”värvargäng” var Rögle BK. Säsongen 1965/66 kvalade Rögle sig upp i dåvarande Division 1 – alltså motsvarande dagens SHL – och höll sig kvar i högsta serien under tre säsonger.