Backen stannar i MoDo: ”Jag är hemma”

Victor Berglund kom in som ett lån till MoDo i december.

Nu bekräftar MoDo att hemvändaren blir kvar i två säsonger till.

— Det har känts bra sedan jag återvände och nu ska vi knyta näven under slutspurten, säger Berglund till MoDos hemsida.

MoDo förlänger kontraktet med Victor Berglund med två säsonger. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Modofostrade Victor Berglund lämnade svensk hockey år 2021 för spel i AHL och ECHL. Det blev dock bara en full säsong i USA innan backen återvände till Europa för spel i finska Liiga. I december förra året återvände Berglund till svensk hockey och sitt gamla lag MoDo.



Berglund, som till en början bara kom till klubben som ett lån från finska Kärpät, skrev efter drygt en månad på ett kontrakt för resten av säsongen. Nu bekräftar MoDo att hemvändaren Berglund blir kvar till och med säsongen 2026/2027.



— Jag är tacksam över möjligheten att få stanna, här hemma där jag vill vara. Det har känts bra sedan jag återvände och nu ska vi knyta näven under slutspurten och avsluta den här säsongen på bästa sätt, säger Berglund till MoDos egen hemsida.

Tvåvägsspelare som förstärker laget

Under sin tid i MoDo denna säsongen har 25-årige Berglund spelat 16 matcher och stått för tre assist samt ett mål. Även MoDos sportchef Henrik Gradin uppskattar att Berglund blir kvar i laget framöver.



Gradin berättar att han ser Berglund som en injektion till laget som har visat på en bra karaktär. Gradin ser Berglund som en tvåvägsspelare som kan hjälpa laget offensivt samt styrka defensiven. Det är framför allt defensiven som MoDo har behövt jobba på då det är laget som har släppt in flest mål i SHL.



SHL går in i slutfasen nu med bara tolv omgångar kvar. MoDo ligger just nu ovanför kvalstrecket men har bara en respektive fem poäng ner till jagande Linköping och HV71. Även förhoppningarna om slutspel lever för MoDo som bara har fyra poäng upp till tabelltian Leksand.